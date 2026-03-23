David Torres 23 MAR 2026 - 07:07h.

El Valencia CF medita que Filip Ugrinic no viaje con Suiza

Sigue con problemas en su rodilla, la que le dejó KO al principio de temporada

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La lesión de Filip Ugrinic en el último entrenamiento de la semana pasada ha cambiado sus planes, los de Carlos Corberán e, incluso, ha podido dejarlo fuera del Mundial. El centrocampista estaba convocado por la selección suiza para el último parón antes de la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México. Regresaba a la nacional dos años después y tenía ilusiones fundadas de convencer a Murat Yakin tras una buena temporada en Valencia, pero su maltrecha rodilla, la articulación que le tuvo casi tres meses en el dique seco al comienzo de la campaña, ha vuelto a darle problemas.

Filip Ugrinic se quedó ya fuera de la última convocatoria para viajar a Sevilla. Tal y como explicó Carlos Corberán en sala de prensa: "Durante la semana estuvimos monitorizando a Ugrinic, que siente de nuevo molestias en el tendón rotuliano", explicó el técnico y el Valencia CF rápidamente se puso alerta. Tal y como avanzó ElDesmarque, se plantearon que no viajara con su Selección y aprovechar así el parón para que se recupere bien.

La decisión tomada con Filip Ugrinic

Ahora, tras hablarlo con el jugador, e informar a la Selección de Suiza, los doctores del Valencia CF y el cuerpo técnico han decidido que Filip no viaje ni tan siquiera a Suiza. Conocen la lesión y consideran que el mejor tratamiento es que se quede en Valencia recuperándose de sus molestias. A falta de un parte médico oficial ni más detalles, se desconoce el plazo que le tendrán de baja los problemas en su tendón. La última lesión similar (no igual) en la plantilla, la sufrió Lucas Beltrán y estuvo tres semanas apartado del grupo.

Por fortuna para Ugrinic y el Valencia CF, el equipo no vuelve a competir hasta dentro de quince días, por lo que puede aprovechar para avanzar en su mejoría y digerir el "palo" de no volver con su selección cuando tanto lo deseaba.