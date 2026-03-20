David Torres 20 MAR 2026 - 14:06h.

Carlos Corberán ha dicho que está listo para debutar

Alerta amarilla con Thierry jugándose su futuro: Renzo Saravia pide paso

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ValenciaLa hora de Renzo Saravia se está haciendo esperar pero de este fin de semana no pasa. Las molestias de Thierry Rendall, que ha estado entrenando al margen de. sus compañeros, le abren de par en par la puerta de la titularidad al argentino. El lateral derecho titular trabajó con un readaptador ante las molestias musculares que arrastra tras el partido contra el Oviedo y su presencia en Sevilla se hace inviable. Por eso, y a pesar de que Corberán en el pasado usó alternativas como Unai Núñez o Luis Rioja a pierna cambiada, si el argentino Saravia está bien, tiene serias opciones de estrenarse. Además de Thierry Rendall es baja por molestias Filip Ugrinic.

En ese sentido, Carlos Corberán comentó en sala de prensa que: "Después del último partido sintió molestias en el isquiotibial y es baja. Además durante la semana estamos monitorizando a Filip Ugrinic que tenía problemas en el tendón de la rodilla y son las dos bajas que tenemos para Oviedo".

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El técnico valencianista además confirmó que Renzo Saravia podría jugar. "Está disponible, veremos qué haremos mñana, está claro que esa pretemporada exprés sigue y es verdad que no está al nivel que él debería tener pero es cierto que está más cerca". Corberán reconoce que sí se valoró esa situación cuándo se le fichó. "Sí, se valoró. Cuando tienes un accidente de este tipo, dónde has perdido tres jugadores específicos en una posición, buscas una solución y esa es Renzo. Sabíamos que venía sin competir y que teníamos ponerlo en forma para ayudar al equipo. ¿Cuándo? Aarons el año pasado es el ejemplo en el Bernabéu el año pasado que nos ayudó a sumar tres puntos para lograr la permanencia".

Renzo Saravia, dos convocatorias, ningún minuto

Hasta la fecha Renzo Saravia había entrado ya en dos convocatorias con el primer equipo del Valencia CF pero no ha disputado ningún minuto. Y es que, el argentino llegó en febrero con un contrato por cuatro meses, hasta el final de temporada, para suplir la baja de larga duración de Dimitri Foulquier, operado de la rodilla. Su primera convocatoria fue contra el Deportivo Alavés, pero no contó con minutos ni contra el equipo vitoriano ni contra el Real Oviedo el pasado sábado.

Saravia, de 32 años, se encontraba sin equipo después de terminar su contrato en enero con el Atlético Mineiro brasileño, con quien jugó su último partido el 7 de diciembre.

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Fruto de esa inactividad competitiva, el defensa ha seguido un plan específico de entrenamiento con dobles sesiones para adaptarse a la dinámica competitiva del equipo pero el tiempo de preparación se ha acabado.

Frente al equipo sevillista, Carlos Corberán debe decidir si está preparado para partir como titular después de su “minipretemporada exprés”. Aunque, cabe recordar que, aunque una opción es que Saravia salga de inicio para ocupar el hueco que deja Thierry, hay otra es que sea el central Unai Núñez quien ocupe esa posición como ya ha hecho cuando no estaba disponible el portugués.