Carlos Corberán se queda sin su mejor espía: la historia de Renzo Saravia y el Chacho Coudet

David Torres Valencia, 04 MAR 2026 - 09:19h.

Quique debutará en Mestalla y puede que Renzo Saravia también

Oficial: Eduardo Coudet se va del Alavés y ya tiene sustituto

Compartir







El Valencia CF - Deportivo Alavés de este domingo está marcado en rojo en la agenda de Renzo Saravia, el último fichaje del conjunto de Mestalla. En primer lugar y principal porque debería estrenarse en una convocatoria y, viendo el rendimiento de Thierry Rendall, quién sabe si jugar algunos minutos. Pero además, el argentino se iba a reencontrar con un viejo conocido, con un técnico al que conoce a la perfección. Eso, sin embargo, se ha truncado en las últimas horas y el abrazo entre Renzo, que lleva un plan específico para poder entrar en la lista, y el Chacho Coudet no se podrá producir.

Chacho Coudet da la espantada

Y es que, Quique Sánchez Flores será el entrenador del Deportivo Alavés. En las últimas horas, el club albiazul y el técnico madrileño llegaron a un acuerdo hasta 2028 (lo que resta de esta temporada y dos más) para paliar la salida de Eduardo Coudet, que deja de pertenecer al equipo vitoriano para firmar por River Plate. Así, mientras Quique, un técnico querido en Mestalla ya trabaja con la vista puesta en el partido de este domingo (21.00 horas) en Mestalla ante el Valencia, Renzo Saravia se quedará sin abrazar a uno de sus mentores

Dos viejos conocidos que fueron campeones

Así, Renzo Saravia y el entrenador Eduardo Coudet coincidieron en Racing Club durante la temporada 2018-2019, etapa en la que la entidad de Avellaneda alcanzó uno de los hitos más relevantes de su historia reciente al proclamarse campeón de la Superliga argentina. Bajo la conducción de Coudet, la ‘Academia’ exhibió un juego ofensivo que tuvo en Saravia a uno de sus pilares por la banda derecha, aportando profundidad y solidez defensiva en un equipo que dominó buena parte del certamen y selló el título con autoridad, consolidando así un ciclo que devolvió al club a la cima del fútbol argentino. Aquel año, permitiría a Renzo firmar por el Porto.

El lateral argentino Renzo Saravia y el técnico Eduardo Coudet también coincidieron en el Atlético Mineiro durante la campaña que comenzó en 2020. Aunque Coudet dejó el cargo en noviembre de ese año, Saravia formaría parte de la plantilla que posteriormente conquistó el Brasileirao 2021, título que devolvió al club de Belo Horizonte a lo más alto del fútbol brasileño cinco décadas después. El defensor fue habitual alternativa.