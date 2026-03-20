David Torres 20 MAR 2026 - 12:45h.

Con Lucas Beltrán en el once titular, Carlos Corberán cambiaría su dibujo

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ValenciaLucas Beltrán ha completado su vuelta. El argentino regresó a la lista y tuvo minutos en la derrota contra el colista de la semana pasada y, tras entrenarse toda la semana sin problemas, podría incluso recuperar el sitio que dejó en el once titular por su lesión. El problema es que el regreso de Lucas Beltrán no es uno más, implicaría probablemente un cambio de dibujo y abandonar el trivote que, con la excepción de Oviedo, tan buenos resultados le ha dado a Carlos Corberán.

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¿Hola 1-4-4-2? ¿Quién sería el sacrificado?

El posible regreso de Lucas Beltrán abre otra vez la puerta al 1-4-4-2 que utilizó Carlos Corberán hasta el duelo contra el Levante UD, el último en el que el argentino pudo ser titular y disputó los 90 minutos. Sin él, el técnico de Cheste modificó su dibujo para jugar con un 1-4-3-3 (Ante Alavés) o 1-4-2-3-1 (contra Oviedo, Osasuna y Villarreal). Con el argentino siempre jugó 1-4-4-2 con él como segunda punta acompañando a Hugo Duro o Umar Sadiq.

La gran duda que surge es, en caso de que Lucas Beltrán juegue quién sería el sacrificado. Dos son los candidatos principales teniendo en cuenta la posición del argentino: Javi Guerra, que con el trivote mostró su mejor versión y se estrenó como goleador, o Filip Ugrinic, recientemente citado para filas con Suiza.

En los últimos onces Corberán ha cambiado su frente de ataque, pero siempre a los hombres de banda, un lugar dónde Lucas Beltrán no tiene sitio. No puede jugar en el costado por Luis Rioja o Arnaut Danjuma, aunque sí podría desplazar ahí a Javi Guerra o Beltrán para mantener el 1-4-4-2 en defensa o, incluso, dar entrada también a André Almeida, que ha vuelto a tener minutos en los últimos encuentros y, con dos puntas por delante, puede ser una solución para surtir balones a los atacantes.