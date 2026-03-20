David Torres 20 MAR 2026 - 11:15h.

Así son todas las camisetas vintage de la Jornada Retro de LALIGA

La preventa se ha agotado en 50 minutos

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ValenciaLa preventa de la camiseta retro del Valencia CF ha sido todo un éxito. Hoy se ponían a disposición de los socios 300 ejemplares y han volado en minutos. En menos de una hora estaban empaquetadas y encargadas ya los primeros modelos a un precio de 100 euros (con el 15% de descuento para los socios). Estaba claro que esta edición limitada iba a gustar y los datos de venta así lo demuestran. Ha habido una verdadera guerra en la red por hacerse con un puesto y comprarla.

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Hay que recordar que la camiseta retro llega como "una camiseta que conecta generaciones de valencianistas y que actúa como puente entre la memoria y el presente del club. Inspirada en los inicios de los años noventa, reinterpreta el diseño que el equipo utilizó como equipación alternativa en las temporadas 1990-91 y 1991-92".

Este homenaje recupera el icónico diseño del Valencia CF junto a PUMA que ayudó a consolidar el color naranja entre nuestras señas de identidad. La camiseta incorpora una trama en diferentes tonos naranja y un escudo reinterpretado inspirado en el que defendían nuestros jugadores a principios de los noventa.

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Con motivo de la Jornada Retro, la camiseta "incluye también el logo retro de LALIGA en la manga derecha. Una pieza especial que rinde tributo a nuestra historia y que transforma el orgullo por la Terra de valentía en una edición limitada para coleccionistas y aficionados", explica el Valencia CF. La camiseta retro irá combinada con el pantalón y las medias negras.

¿Cómo comprar la camiseta retro del Valencia CF?

Los que se han quedado sin ellas tendrán la oportunidad de comprarlas dentro de veinte días. En concreto, el ‘RETRO JERSEY’ que los jugadores lucirán en la Jornada 31 de LALIGA ante el Elche CF en el Estadio Martínez Valero, será una edición limitada que se comercializará en las Tiendas Oficiales del Valencia CF al lado de Mestalla y en la Calle Colón 50 a partir del próximo miércoles 8 de abril, coincidiendo con la semana de la Jornada Retro de LALIGA.