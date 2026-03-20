David Torres 20 MAR 2026 - 09:19h.

Emularán también a los de principios de los 90 en su color

Así es la camiseta retro que lucirá el Valencia CF en la Jornada 31 ante el Elche

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El Valencia CF y PUMA han presentado la equipación especial con la que el equipo participará en la Jornada Retro organizada por LALIGA. Inspirada en los inicios de la década de los noventa, esta colección reinterpreta un clásico que durante dos temporadas (1990-91 y 1991-92) utilizó el conjunto de Mestalla como equipación alternativa. Unas plantillas en las que formaron parte jugadores como Ricardo Arias, Fernando Giner, Voro, Paco Camarasa, Fernando Gómez Colomer, Miguel Ángel Bossio, Lubo Penev, Enric Cuxart, Carlos Arroyo, Rommel Fernández, Robert Fernández, José Manuel Ochotorena o José Manuel Sempere, entre otros.

La camiseta en naranja, lo demás negro

Este homenaje evoca aquel icónico diseño del Valencia CF y PUMA que comenzaba a consolidar el color naranja entre sus señas de identidad y que a lo largo de las últimas décadas ha sido protagonista de algunos de los momentos más especiales de su historia... pero hay más. Aunque en el desfile oficial o en las primeras imágenes facilitadas no se aprecia, el Valencia CF completará su equipaje también con el pantalón y las medias con los mismos tonos que llevaba en aquella época. Se observa ligeramente en el vídeo de presentación y se aprecia perfectamente en la foto de estudio del capitán Gayà. En ella se ve que el pantalón y las medias serán totalmente negras.

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El Valencia CF, de momento, no ha presentado los equipajes pero sí ha anunciado que la camiseta que los jugadores lucirán en la Jornada 31 de LALIGA ante el Elche CF en el Estadio Martínez Valero también saldrá a la venta. Se tratará de una edición limitada que se comercializará en las Tiendas Oficiales de Mestalla y Colón 50 a partir del próximo miércoles 8 de abril, coincidiendo con la semana de la Jornada Retro de LALIGA.

Dicho esto, los socios pueden acceder a una preventa online pero se desconoce todavía si se venderán además los pantalones y las medias que coinciden en color con los de esta campaña.