Lesión de Alberto Marí: qué tiene, parte médico y tiempo de baja tras pasar por el quirófano

David Torres 19 MAR 2026 - 20:01h.

Alberto Marí recupera la sonrisa que perdió hace seis meses: así está su futuro

Quinto jugador del Valencia CF operado esta temporada, estaba cedido en el Mirandés

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Alberto Marí, jugador del Valencia CF cedido en el CD Mirandés ha acabado de forma abrupta la temporada. El ariete valenciano pasará por el quirófano en Valencia. Como ya le sucediera en Mestalla, una nueva lesión muscular le obliga a ser intervenido cuando había recuperado la sonrisa en la ciudad burgalesa.

"El jugador del Valencia Club de Fútbol, Alberto Marí, actualmente cedido en el Club Deportivo Mirandés, será operado de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda el viernes, 20 de marzo, en Valencia. Tras la valoración de los servicios médicos del CD Mirandés y en conversaciones con su club de origen, el Valencia CF, se ha decidido que el futbolista sea intervenido, por lo que se perderá lo que resta de temporada con el conjunto rojillo", explicaba el CD Mirandés este jueves día de San José.

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En Valencia, tal y como ha confirmado el club valencianista, el delantero, que ha militado en calidad de cedido en el CD Mirandés esta temporada, "será intervenido por el doctor Ignacio Muñoz Criado, con la supervisión del jefe de los servicios médicos del Valencia CF, el doctor Pedro López".

La mala suerte persigue a Alberto Marí

Alberto Marí no está teniendo suerte en su carrera. Con contrato en el Valencia CF hasta verano pero cedido en el Mirandés, una grave lesión en 2023 cortó su crecimiento en Mestalla tras ser uno de los integrantes de la Quinta del Pipo. Se fue cedido a Zaragoza, dónde no tuvo continuidad, estuvo lesionado y únicamente pudo marcar tres goles. Este verano, Carlos Corberán le dio la titularidad en el primer partido de pretemporada y volvió a romperse. Al final de verano, el Valencia CF alcanzaba un acuerdo para la renovación del contrato de Alberto Marí hasta el 30 de junio de 2027. Tras esta ampliación de contrato, el delantero alicantino se marchaba cedido al CD Mirandés hasta el 30 de junio de 2026.