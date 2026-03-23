David Torres 23 MAR 2026 - 09:09h.

Gayà abandona el Sánchez Pizjuán conmocionado y acaba en el hospital

El jugador está bien de la cabeza, pero hay que descartar otras lesiones

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ValenciaJosé Luis Gayà ha dormido en casa, con dolores, pero en casa. El capitán, que tuvo que abandonar totalmente conmocionado el terreno de juego en el minuto 28 de la victoria ante el Sevilla FC, pasó por el hospital como manda el protocolo tras un doble golpe en la cabeza en un doble salto con Juanlu pasado el cuarto de hora de partido. El futbolista, tras ser revisado en un centro médico en Sevilla, regresó con la expedición, pero no está bien. Según ha podido saber ElDesmarque, se ha descartado cualquier afectación en la cabeza (cerebro y demás), pero el doble fuerte golpe en la cara (zona del pómulo) requiere más pruebas.

Pruebas para Gayà, duda ante el Celta de Vigo

El Valencia CF va a aprovechar estos días para hacerle pruebas al jugador que determinen el alcance de su lesión. A priori no se descarta nada, desde un fuerte golpe en la cara hasta un alcance mayor, incluso que tena roto algo en el pómulo. A partir de ahí se evaluará el tratamiento médico y si está o no disponible para el duelo del domingo ante el Celta de Vigo. De momento, es duda ya que sufre mucho dolor en la zona afectada y sería peligroso recibir otro golpe.

Cosa que, por otro lado, no sería nada extraño en el capitán que, conocedor de la importancia por llevarse los tres puntos en el partido de Sevilla, en el minuto diecinueve en una doble acción fortuita, el capitán saltó con Juanlu llevándose la peor parte de los dos. José Luis Gayà, tuvo que ser atendido debido a un primer golpe fuerte en la cara/cabeza en una pugna aérea. Pero siguió. Un minuto después se repitió la escena. También un salto, con Juanlu, recibió un golpe sin intención y quedó en el suelo. Pese que el de Pedreguer intentó e insistió en poder seguir, pero tuvo que ser sustituido a los pocos minutos.