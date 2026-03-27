David Torres 27 MAR 2026 - 13:21h.

El Valencia CF perfila su pretemporada y su cuartel general: Así es Saint George's Park

El Valencia CF no se entrena hasta el lunes

Compartir







ValenciaEl Valencia CF, que ya perfila su pretemporada, descansará tres días en el último parón de selecciones de la temporada antes de afrontar el tramo final y decisivo de LaLiga EA Sports con el objetivo de certificar la permanencia de manera matemática lo antes posible y, si los resultados lo permiten, luchar por entrar en competición europea.

El equipo de Carlos Corberán regresará el lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 11:30 horas para retomar la preparación del partido del domingo en Mestalla ante el Celta de Vigo, al que llega en la duodécima posición con 35 puntos después de su victoria ante el Sevilla.

Gayà, a la espera de una máscara y Thierry está de vuelta; Ugrinic KO

Los laterales José Luis Gayà y Thierry Rendall completaron una parte del último entrenamiento de la semana del Valencia, que contará con el fin de semana libre por el parón de selecciones.

Después de pasar pruebas médicas que descartaron una grave lesión tanto en la cabeza como el pómulo por el doble golpe que recibió el fin de semana en el partido ante el Sevilla, Gayà se retiró de la sesión cuando llegó la parte del entrenamiento en el que hay contacto para evitar posibles golpes y realizó trabajo individualizado. Gayà, como ya avanzó ElDesmarque, espera una máscara para poder entrenarse y llegar al Celta de Vigo

Por su parte, Thierry, que no pudo estar en el Ramón Sánchez-Pizjuán por problemas musculares, también completó una parte de la sesión y después se retiró para seguir con trabajo en solitario, según fuentes del club valencianista.

PUEDE INTERESARTE Un trabajador herido en las obras del Nou Mestalla

Las bajas

Mientras, Filip Ugrinic siguió sin trabajar en ningún momento con el grupo. El centrocampista suizo hizo trabajo en el gimnasio debido a sus problemas en el tendón rotuliano que le impidieron jugar con el Valencia y concentrarse con su selección.

El resto del grupo, a excepción de los lesionados Julen Agirrezabala, José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier, trabajaron con normalidad con la vista puesta en el partido contra el Celta de Vigo del próximo domingo 5 de abril en Mestalla a las 16:15 horas.