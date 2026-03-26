David Torres 26 MAR 2026 - 20:39h.

El trabajador fue hospitalizado pero se ha descartado cualquier lesión grave y está bien

Los siguientes pasos con Vigo y Valencia tras entrar oficialmente entre las sedes para el Mundial 2030

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ValenciaSusto sin mayores consecuencias en las obras del Nou Mestalla. Esta tarde, uno de los trabajadores que está participando en la construcción del nuevo estadio del Valencia CF, ha sufrido un aparatoso accidente mientras trabajaba en el recinto de la avenida de las Cortes Valencianas.

Según ha podido saber ElDesmarque, todo se ha producido porque el operario creía que se le venía una carga encima, que por fortuna no ha ocurrido, y se ha golpeado la cabeza. Ha sido trasladado al hospital y está en buen estado. No obstante, la luz de alarma ha saltado cuando un usuario de X, anteriormente Twitter, ha compartido un vídeo en el momento en que era atendido el accidentado.

Así, como se ve en la imagen de vídeo que adjunta este artículo, acudieron dos ambulancias para hacerle las primeras curas y valorar su estado. A partir de ahí, el trabajador en cuestión, fue trasladado a un hospital de Valencia dónde se ha descartado que sufra ninguna lesión de gravedad.‎ Nada tiene que ver con el otro incidente que ocurrió en 2008 en el que fallecieron cuatro trabajadores al caer de una andamio en el que trabajaban. La plataforma en la que se encontraban los cuatro fallecidos en el accidente que se ha producido el 26 de mayo "no aguantar el peso" y provocó el siniestro. Es más, en el caso de este jueves todo apunta que fue un accidente sobrevenido para evitar males mayores.

El Nou Mestalla hacia el Mundial

El pequeño percance llega justo en el día en que la RFEF ha formalizado por escrito su petición a la FIFA para que Vigo y Valencia sean sedes del Mundial en sustitución de A Coruña y Málaga, tal y como ha venido informando ElDesmarque en los últimos días. A finales de este 2026 se oficializará la elección de las candidaturas y la FIFA visitará el estadio valencianista y Balaídos.