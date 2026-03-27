David Torres 27 MAR 2026 - 11:43h.

Estará en Saint George's Park, cuartel general de la selección inglesa, la última semana de julio

El casting para el director deportivo del Valencia CF sigue: sin prisa, pero sin pausa

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ValenciaEl Valencia CF ya ha cerrado el lugar dónde hará el stage de pretemporada para el próximo verano. Ron Gourlay y Carlos Corberán volverán a Inglaterra, en concreto a Saint George's Park, complejo deportivo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), donde realizará una estadía de pretemporada de seis días en la semana entre el 25 de julio y el 2 de agosto.

Se trata de una instalación ubicada en Birmingham, de unas 330 hectáreas y que acoge los entrenamientos de 24 equipos ingleses. Las instalaciones incluyen un campo de fútbol cubierto de césped artificial, 13 campos exteriores, una pista de atletismo, un centro de medicina deportiva y un hotel de 228 habitaciones y será, tal y como ha adelantado Marca dónde instale su cuartel general el Valencia CF de la temporada 2026-27

Así es Saint George's Park, el cuartel general del Valencia CF

Son numerosos los equipos españoles que han estado allí de pretemporada. Equipos como el Barcelona, el Betis, el Ajax, el Celtic, el Benfica, el Niza, el Galatasaray y el Mónaco han entrenado en las instalaciones de Staffordshire en el pasado. De hecho, ha recibido a más de 270 equipos profesionales de todo el mundo desde su inauguración en 2012.

Además de mejor temperatura que en España, Saint George's Park cuenta con unas instalaciones deportivas que incluyen: una cancha cubierta de césped artificial de 105 m x 68 m; 11 canchas de fútbol al aire libre; una pista de atletismo de 60 m junto a la cancha cubierta; un pabellón cubierto de 60 m x 40 m para deportes como el fútbol sala; una zona específica para porteros; una colina con una pendiente de 20 grados para entrenamiento físico; cuatro pabellones para reuniones y análisis de entrenamiento; el primer Centro de Excelencia Médica de la FIFA en el Reino Unido; y un hotel de 228 habitaciones.