Gayà despeja dudas a la afición: "Tenemos un gran grupo y sabemos lo que representamos"

David Torres 05 ABR 2026 - 11:11h.

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Valencia“Soy muy valencianista, me he criado así y, por tanto, poder defender esta camiseta cada partido es un orgullo”, ha dicho José Luis Gayà, que jugará su partido 402 oficial con el Valencia CF con máscara. Lo ha dicho tras recoger el testigo de Saura, la última leyenda del Valencia CF a la que ha superado tras cumplir más de 400 partidos oficiales con el club de su vida.

“Fue inolvidable pasar de estar en la grada a defender el escudo valencianista. Llevo desde los once años en el Valencia, soy muy del Valencia, me he criado siendo del Valencia y, entonces, poder defender esta camiseta cada partido para mí es un orgullo. Es algo que has soñado toda tu vida desde que eres pequeño y el hecho de pasar de estar en la grada a defender este escudo es una sensación inolvidable”, dijo el jugador de Pedreguer en declaraciones a VCFMedia.

Gayà habla del presente: jugará con máscara ante el Celta

“Fui capitán muy joven, con 24 años, y ser capitán de un Club tan histórico como el Valencia CF es una responsabilidad muy grande y siempre lo he intentado llevar de la mejor manera posible, centrándome en el juego y sabiendo que representamos a una afición y una ciudad. Tenemos un gran grupo en el que todos vamos a una y estoy muy contento”, indica Gayà que jugará con máscara ante el Celta después de que le rompieran el pómulo contra el Sevilla. Sus palabras parecen responder a la inquietud de la afición sobre si el equipo aguantará el tirón para llegar a Europa.

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La trayectoria de Gayà: sólo seis jugadores con más partidos que él

Gayà llegó a la Academia VCF con 11 años y desde su primera aparición ha demostrado calidad, esfuerzo y compromiso con el Club de su vida: el Valencia CF.

Paulatinamente, fue creciendo hasta ser uno de los pilares del VCF Mestalla. Con el primer equipo debutó el 30 de octubre de 2012 en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera. A partir de ese momento, su crecimiento fue exponencial y su importancia en el Valencia CF fue aumentando, llegando, incluso, a convertirse en el segundo jugador más joven (28 años y 289 días) en la historia del Club en disputar 350 partidos oficiales. El primero, Fernando Gómez Colomer, que con 27 años y 239 días logró esa cifra impresionante.

Por delante de Gayà quedan en la clasificación histórica de más partidos jugados Fernando Gómez Colomer (553), Ricardo Arias (521), David Albelda (485), Miguel Ángel Angulo (434), Manolo Mestre (424) y Santiago Cañizares (416).

Jugador y al lado los partidos

Fernando Gómez Colomer

553

Ricardo Arias

521

David Albelda

485

Miguel Ángel Angulo

434

Manolo Mestre

424

Santiago Cañizares

416

José Luis Gayà

401