David Torres 31 MAR 2026 - 10:46h.

La idea es que el jugador juegue con la máscara si es preciso

Gayà prueba la máscara con la que jugará ante el Celta de Vigo

Compartir







ValenciaJosé Luis Gayà lleva desde este lunes trabajando con una máscara. El futbolista, al conocerse la semana pasada que tenía una rotura en el pómulo sin desplazamiento, se decidió que usara una máscara para llegar a tiempo al duelo del Celta de Vigo, tal como avanzó ElDesmarque. La máscara del capitán es personalizada, por eso Gayà, hasta este lunes, sólo hizo parte de las sesiones de entrenamiento, aquellas que no implicaban riesgo de choques ni golpes. Ahora, ya con la máscara y con toda la semana por delante, se espera que el capitán confirme las previsiones y pueda jugar ante los gallegos sin problemas.

¿Qué son las máscaras para los futbolistas y para qué se utilizan?

Las máscaras de futbolista son protecciones faciales personalizadas, hechas a medida mediante escaneo 3D y fabricadas con policarbonato o fibra de carbono. Son ligeras, resistentes y diseñadas para proteger fracturas de nariz o pómulo, permitiendo a los jugadores competir sin riesgos.

Están hechas principalmente policarbonato o fibra de carbono, materiales muy resistentes pero ligeros. Su principal función es amortiguar golpes directos y evitar nuevas lesiones en zonas sensibles como nariz y pómulos. Están diseñadas para no limitar la visión periférica del jugador.

Una máscara personalizada para Gayà

Las máscaras se utilizan para acelerar la vuelta a los campos de fútbol tras una lesión ósea sin esperar a la curación total. De ahí que la de Gayà haya tardado unos días en llegar. En concreto, la estrenó este lunes.

Además, son máscaras que actúan como barrera preventiva en casos de golpes, aunque a veces pueden resultar incómodas, de ahí que es importante que el jugador pueda gastarla días antes para llegar al encuentro totalmente acoplado.

Las máscaras, como se ve en las imágenes del Valencia CF son totalmente personalizadas. Para que el ajuste sea total, se escanea el rostro del jugador para diseñar una máscara que encaje perfectamente (tecnología 3D). En el caso de Gayà, además, lleva su nombre y el escudo del Valencia CF