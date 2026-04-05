David Torres 05 ABR 2026 - 19:10h.

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ValenciaCarlos Corberán, que se jugaba firmar su mejor racha como local en Mestalla ante el Celta de Vigo en esta Jornada 30 de LALIGA EASports, acabó recibiendo pitos y derrotado ante el Celta de Vigo. El técnico de Cheste ha analizado el encuentro disputado en Mestalla contra los gallegos que terminó con 2-3 a favor de los visitantes, entre otras cosas porque Giráldez, con tres cambios, le dio la vuelta al partido en cinco minutos. El técnico de Cheste explicó que les faltó atacar mejor en la primera mitad y

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Carlos Corberán, además, comentó las siguientes cuestiones:

Cómo fue el inicio de la segunda parte

Más que Mestalla pedía, el partido pedía que volviéramos a mostrarnos sólidos. Pero poco a poco nos hemos ido viniendo a menos. No hemos encontrado continuidad en ataque. El inicio de la segunda parte no hemos dado las sesanciones que veníamos mostrando. En esos quince minutos se nos ha ido el partido por completo, pero ya fue un querer y no poder.

¿Qué le pasa al equipo que se cae cuando está cerca de Europa?

Nadie puede no querer no ganar un partido y menos delante de nuestra gente. Y menos aún con el apoyo que no nos dan en un día festivo como hoy.

¿Se vinieron atrás en la segunda parte?

Nos ha costado entender el partido, sobre todo en ataque. Nos hemos precipitado. Tendríamos que haber atacado más. En la primera parte hemos estado juntos y en la segunda parte no hemos estado tan eficaces en defensa.

El Celta tiene mimbres para Europa

Lo que puedo analizar el partido de hoy y hoy teníamos tres puntos importantísimos y el rival nos ha superado.

Falta de control

"Nos ha costado entender el partido en ataque. Nos hemos precipitado en algunas jugadas. Hemos estado juntos en defensa, pero sin control. En la segunda, hemos perdido solidez. Hemos mejorado con los cambios, pero el rival ya había dado la vuelta al marcador".

Europa

"Queríamos sumar, pero el Celta nos ha superado en 15 minutos. No tiene sentido hablar de eso cuando no consigues ganar partidos".