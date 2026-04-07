David Torres 07 ABR 2026 - 09:41h.

El Valencia CF quiere tener el solar vendido antes de final de año, aunque no se podrá tocar hasta julio de 2027

Paso definitivo con el Nou Mestalla: El Valencia CF y el Ayuntamiento acuerdan su uso pensando en el Mundial 2030

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ValenciaEl Valencia CF y más concretamente CBRE ha entrado en la fase definitiva para la venta del solar de Mestalla. El pasado 15 de octubre, el club anunciaba que había otorgado a CBRE, primera firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios, el mandato de venta en exclusiva de los terrenos sobre los que se asienta el Camp de Mestalla. La parcela, en la que se encuentra el estadio del Valencia CF hasta que se produzca el traslado al Nou Mestalla en verano de 2027, cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90.000 m², que contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas. Esta configuración ha permitido recibir el interés de diversos compradores, falta que cristalice.

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¿Qué precio puede esperar el Valencia CF por el solar?

Nunca hubo un precio fijo de salida, si más bien una subasta, una fase de escucha de ofertas que ahora está a punto de concluir. En concreto, según ha avanzado el diario Levante-EMV, la idea es que a finales de abril se cierre la fase de recibir ofertas y se empiece la venta del solar en sí mismo y que esta se pueda concretar antes de final de año. Fijar el precio de salida no es sencillo. El último dato más real data de 2020, cuando en tiempos de Anil Murthy y Mateu Alemany (2018) se encargó.la venta de la parcela de Mestalla a Deloitte. Se hizo una subasta y se la adjudicó la Cooperativa ADU Mediterráneo, que sorprendida por la pandemia (20-3-2020), no pudo hacer frente al precio que iban a pagar por la parcela de Mestalla y que apenas llegaba a los 120 millones de euros. En aquel tiempo, CBRE aparecía en el panorama valencianista porque era la que iba a comercializar los pisos de la cooperativa.

El cálculo, según está el precio del suelo en Valencia, es que se supere ampliamente ese precio de venta hasta irse a no menos de 150 millones de euros. Y es que, aunque el metro cuadrado medio es inferior a ese precio, la escasez de suelo en la ciudad hace que se incremente notablemente por la ley de oferta (escasa) y la demanda).

¿Qué se va a construir en el solar de Mestalla?

En este punto hay que señalar que será el comprador del terreno quien se encargue de asumir el coste del derribo del estadio (aún sin fecha y cuyo precio no será inferior a 10 millones de euros) y que, para hacerse una idea, hay que consultar el proyecto de MODIFICACIÓN PLAN DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA "VALENCIA CF" presentado por el club para que le aprobaran en julio de 2024 las fichas urbanísticas y las licencias endurecidas para retomar las obras del Nou Mestalla. (A este proyecto corresponden las imágenes que acompañan este artículo)

Un edificio icónico de hasta 29 plantas

En esa modificación de la ATE presentada por el Valencia CF se contempla la construcción de siete edificios que se estructuren perpendicularmente a la avenida de Aragón; además se plantea una edificación icónica en el frente de la av. de Aragón, siguiendo las premisas de integración paisajística.

Según el proyecto presentado por el club en su día las alturas máximas permitidas para las edificaciones se limitan a un máximo de 22 plantas sobre rasante. "No obstante, queda excluida de esta limitación el edificio icónico que, por su carácter especial, quedará limitado a un máximo de 29 plantas. El número máximo de alturas se incrementará desde las 22 hasta las 29 plantas, para la edificación icónica de uso mixto terciario-residencial. Esto supone que la altura máxima de cornisa pasará de los 86 metros", especifica el estudio volumétrico aprobado.

El cálculo es que se puedan construir alrededor de medio millar de pisos en el solar del actual Mestalla, aunque obviamente dependerá del promotor que se quede el solar

¿Y la zona comercial?

El proyecto aprobado plantea que se distribuya la edificabilidad terciaria (zona comercial) entre: un zócalo terciario de baja altura y el ya mencionado edificio singular que será de de uso mixto, terciario y residencial, en altura. "La finalidad será fomentar la mezcla de usos y actividades y ser un elemento dinamizador del nuevo ámbito estratégico de cualificación urbana", explica el documento público y que se puede consultar aquí.