Álvaro Borrego 07 ABR 2026 - 09:53h.

El malagueño aumentará la carga y el impacto durante las próximas sesiones

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El regreso de Isco Alarcón está un poco más cerca, aunque todavía no se pueda concretar fecha exacta para su reaparición en los terrenos de juego. El malagueño está en la fase final de su recuperación y este lunes volvió a trabajar parcialmente con el grupo casi cinco meses después de aquella lesión sufrida contra el Utrecht. Las sensaciones son positivas, el jugador del Real Betis ya toca balón y alterna ejercicios grupales con sesiones específicas, pero su vuelta a competición oficial aún se demorará algo más.

El mediapunta malagueño, capitán de la plantilla, ya se ejercitaba en solitario sobre el césped de las instalaciones deportivas verdiblancas con trabajo específico, pero este lunes saltó al terreno y realizó ejercicios físicos y con balón junto al resto de futbolistas, aunque aún seguirá fuera de las convocatorias durante algunas semanas.

Como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se trata de una lesión que depende mucho de sus sensaciones, por lo que será el propio Isco Alarcón quien vaya marcando el ritmo. A partir de las próximas sesiones irá aumentando la carga de trabajo, con ejercicios de impacto, para determinar si reaparece el dolor o no.

Por el momento su evolución sigue según los plazos previstos. El futbolista no siente molestias ni en el golpeo ni a la hora de correr. En cualquier caso, todo dependerá de su percepción conforme vaya aumentando cargas y entrando en dinámica normal de grupo. En definitiva, las fechas se las marcará él mismo.

La recuperación de Isco Alarcón en el tramo final sería una excelente noticia para un Betis que llega al tramo final en un momento irregular y que necesita la magia, la calidad y el compromiso de un hombre que, como bien comentaban Manuel Pellegrini y Manu Fajardo la pasada semana, sumaría un importante plus al nivel competitivo del grupo.