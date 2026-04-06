Robson Fernandes viaja a España para incorporarse al Betis

Álvaro Borrego 06 ABR 2026 - 22:36h.

El central de 19 años ya ha arreglado su visado y se incorporará a los entrenamientos del filial

Angeliño, entre los favoritos del Betis para reforzar el lateral

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Dos meses después de concretar su fichaje, el Real Betis podrá contar por fin con Robson Fernandes, internacional sub20 por la selección de Brasil. El futbolista de 19 años ya viaja hacia España y en los próximos días podrá incorporarse a la dinámica de trabajo del filial. Un proyecto de futuro sobre el cual reposan muchas esperanzas, dada la proyección que se le presupone a uno de los mejores centrales de su generación. Su llegada se ha demorado dado que el club no había recibido hasta ahora las autorizaciones pertinentes, pero una vez la embajada española le ha dado el visado de trabajo podrá desempeñar sus nuevas funciones.

Conviene recordar que el futbolista llegará cedido hasta final de temporada, con posibilidad de alargar su vinculación un año más, escenario que se ejecutará con casi total seguridad por los pocos partidos que le quedan al filial. Conviene recordar que el Real Betis tiene una opción de compra de unos cuatro millones por el 50% de los derechos, aunque con opción de comprar más adelante un porcentaje adicional.

Robson Fernandes "ilusiona mucho" al Betis

Sobre él habló hace unos meses el director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, mostrando la ilusión que le genera el crecimiento a medio plazo de Robson Fernandes: "Es un perfil que nos ilusiona mucho, trabajamos con comunicación con Miguel Calzado y su equipo de trabajo, es un jugador que estamos convencidos que puede dar muchas alegrías a corto y largo plazo. Es un central con muy buena pinta".

Robson Fernandes dos Santos (São Paulo, Brasil, 29 de septiembre de 2006) es un central diestro que ha disputado 91 partidos con Palmeiras sub-20 y que ha llegado a ser convocado por la Selección de Brasil sub-20. El zaguero se pondrá a las órdenes de Dani Fragoso y será una nueva pieza en el eje de la defensa.