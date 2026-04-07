Celta y Valencia buscan un par de fichajes de futuro en el Oviedo: propuesta en firme

Ángel Cotán 07 ABR 2026 - 09:35h.

Un equipo azul está llamando la atención de grandes canteras nacionales

El Big Data predice el final de LALIGA tras la última jornada: el descenso, al rojo vivo con el Sevilla

Compartir







OviedoEn el Real Oviedo se niegan a tirar la toalla. La victoria del equipo azul sobre el Sevilla FC, en uno de los encuentros más cómodos que se recuerdan este curso, mantiene la llama encendida. El próximo domingo, los pupilos de Guillermo Almada visitarán al Celta de Vigo en toda una final por la permanencia. Un club que está muy atento a lo que ocurre en El Requexón, al igual que el Valencia CF.

Tras unos días muy intensos en la ciudad en términos de cantera, La Nueva España desvela el importante interés de grandes canteras nacionales en tres jóvenes talentos del Real Oviedo. Además de vigueses y ches, el Villarreal CF también está siguiendo la pista de futbolistas que están a las puertas de firmar sus primeros contratos profesionales.

PUEDE INTERESARTE Mr. Asubio explica por qué Hernández Hernández no echó a los jugadores del Oviedo que pisaron a Sow

Celta y Valencia buscan un par de fichajes de futuro en el Oviedo

Tal y como señala la citada fuente, Celta de Vigo, Valencia y Villarreal están siguiendo de cerca la evolución del Cadete A carbayón. Tres futbolistas, uno de ellos del 'B', interesan a las tres canteras citadas gracias a su buen hacer en las inferiores oviedistas. Son los casos de Pelayo Margolles, Pablo Tapia y Darío. El que más en serio va es el Valencia, pues ya ha trasladado una propuesta en firme al entorno de Darío, del Cadete B azul, para formar parte de la disciplina che la próxima temporada.

En la parcela deportiva del Celta, el nombre que más interesa es el de Pablo Tapia. Por su parte, el conjunto groguet persigue el fichaje de Pelayo Margolles. El Oviedo, conocedor de este múltiple intereses en activos de su cantera, está dispuesto a retenerles. Una predisposición que ya han trasladado a las familias de estos jóvenes talentos, aunque las decisiones dependerán del propio entorno de los futbolistas citados.