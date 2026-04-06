Celia Pérez 06 ABR 2026 - 07:58h.

El técnico carbayón analizó la victoria de su equipo tras el encuentro

Fede Viñas justifica la confianza de Guillermo Almada y Marcelo Bielsa y permite soñar al Real Oviedo

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El Real Oviedo consiguió sumar este domingo una victoria vital en su pelea por la permanencia en Primera división. Dejar los tres puntos en el Carlos Tartiere ante el Sevilla ha supuesto una bocanada de oxígeno para mantener la esperanza en un tramo vital de la temporada. Fue un partido que se decantó gracias al tanto de Fede Viñas en el 32', que previamente había visto la cartulina amarilla y que Guillermo Almada acabó cambiando tras el descanso por un motivo muy claro.

"Porque tenía amarilla. Se pagaba 1.10 que en cualquier momento lo expulsaban, sobre todo por el juego que tiene Fede Viñas, ¿no? Y cualquier aproximación que tenía Fede Viñas a los jugadores de ellos la exageraban muchísimo. Entonces, corríamos el riesgo de quedar con uno menos y no quisimos tomar ese riesgo. Inclusive, dudamos en sacarlo en el entretiempo. Hablamos un poco con él, para que tuviera cuidado con esa circunstancia, pero él también se notaba temeroso al ir a la presión, al ir a los roces, en un poco el juego de Fede Viñas. Por eso decidimos tomar esa decisión", añadió.

Guillermo Almada y la pelea por la permanencia

El técnico carbayón aseguró que sus jugadores van a pelear hasta el último partido. "Si algún jugador no se siente en condiciones de hacerlo que lo diga, pero en general los veo a todos con ganas y buenas sensaciones. Peleamos a muerte en cada sector de la cancha. La actitud que mostramos hoy nos ayudará a meternos de nuevo en el pelotón", explicó el preparador uruguayo tras lograr el segundo triunfo seguido del Oviedo en el Carlos Tartiere.

Preguntado por las claves de la victoria, Almada explicó que el Oviedo "hizo un buen partido, aunque quizás faltó fluidez en los últimos metros para matar el partido al comienzo del segundo tiempo".

"Por más que hagamos cuentas lo importante es ganar, es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que pensar en lo inmediato, ir a Vigo y tratar de jugar mejor que el Celta para poder ganar", concluyó el técnico de un Real Oviedo que sigue colista y que ahora ve la permanencia a siete puntos.