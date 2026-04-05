La respuesta de Paula Badosa a la confesión de Tsitsipas: "Prefiero que mi novia no juegue al tenis"
La española habló de “mucho drama" en su etapa reciente
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Las declaraciones de Stefanos Tsitsipas no han pasado desapercibidas. El tenista griego, durante su participación en la exhibición UTS de Nimes antes de viajar a Montecarlo, dejó una reflexión que ha generado revuelo… y una respuesta inmediata de su expareja, Paula Badosa.
La confesión de Tsitsipas
En una ronda de preguntas rápidas, Tsitsipas fue claro sobre sus preferencias personales: “Prefiero que mi novia no juegue al tenis. Créeme. Aunque no quieras admitir que hay competitividad, siempre la hay”.
Una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales, especialmente por su relación pasada con Badosa, también tenista profesional.
La reacción de Paula Badosa
La respuesta de Paula Badosa no tardó en llegar, aunque lo hizo de forma sutil. La española reaccionó en redes con varios emoticonos sonrientes, una contestación irónica que muchos interpretaron como un mensaje directo a su expareja. Sin necesidad de palabras, la catalana dejó clara su postura ante unas declaraciones que han dado mucho que hablar en el circuito.
La relación entre ambos terminó el pasado verano, pero las declaraciones recientes han vuelto a situarlos en el foco mediático.
Además, Badosa ya había reflexionado sobre su etapa personal en una charla con Ons Jabeur: “Me acostumbré a tener mucho drama a mi alrededor... La energía en la que me sumergieron en estos últimos años no fue la correcta”.