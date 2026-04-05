Fede Viñas justifica la confianza de Guillermo Almada y Marcelo Bielsa y permite soñar al Real Oviedo

Fran Fuentes 05 ABR 2026 - 21:30h.

Su gol decisivo frente al Sevilla y el penalti provocado con Uruguay demuestran su buen momento futbolístico

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Fede Viñas está siendo la gran esperanza del Real Oviedo para la permanencia en LALIGA EA SPORTS. El ariete uruguayo anotó el gol del triunfo frente al Sevilla FC y se ha convertido en uno de los más destacados del equipo en este 2026, en el que lleva ya seis goles. Guillermo Almada le ha confiado la delantera por encima de todos los demás, y Marcelo Bielsa también ha volcado su confianza en él con la selección de Uruguay. El ariete de Montevideo está respondiendo a ambos entrenadores con goles, pero también con buenas sensaciones.

Durante el parón de selecciones, el delantero fue clave en el amistoso de Uruguay frente a Inglaterra en Wembley. Y es que provocó el penalti del empate en el descuento, que transformaría Fede Valverde para sellar el empate a uno definitivo. A la vuelta, Guillermo Almada no dudó en ponerle como titular, y su participación fue decisiva. Y es que logró anotar el gol de la victoria a la salida de un córner, evadiendo el marcaje de Tanguy Nianzou Además, provocó la expulsión del defensor francés, que, a la postre, resultó importantísima para que el conjunto carbayón impusiera su superioridad en el Carlos Tartiere ante el conjunto sevillista y hacer prevalecer el resultado a favor.

La satisfacción de Fede Viñas: "Un delantero lo que quiere es hacer goles"

Al término del partido, Fede Viñas compareció en los micrófonos de DAZN, mostrando su satisfacción tras el triunfo: "Desde el partido pasado venimos diciendo que es una final y se vivió así. Agradecer a la gente, de local tenemos esa fortaleza, sentimos el apoyo de ellos. Había que ganar y ganamos", comenta.

Y es que el triunfo le sirvió al equipo para quitarse la espinita que le quedó tras perder el último encuentro liguero: "Contra el Levante fue una derrota muy dura porque es un rival directo. la roja puso el partido a nuestro favor. sabemos lo que es el Sevilla, la calidad que tienen como jugadores. No nos podíamos relajar aunque éramos uno más. Feliz por la victoria", reflexiona.

Por último, reconoció que se encuentra en un gran momento futbolístico: "En lo personal contento, el delantero lo que quiere es hacer goles, pero si no se hacen goles hay que tratar de ayudar a los compañeros. Muy contento pero sabemos que esto es lo colectivo. Tenemos que mejorar mucho en lo colectivo para seguir luchando por la permanencia", sentenció.