David Torres 05 ABR 2026 - 19:25h.

El técnico gallego cree que el Valencia CF "tiene mimbres para luchar por Europa"

Carlos Corberán: "No tiene sentido hablar de eso (Europa) si no ganamos partidos"

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ValenciaEl entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, apuntó que, ahora que han conseguido “virtualmente” el primer objetivo, la permanencia, van a “soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas”, tras la remontada este domingo sobre el Valencia en Mestalla (2-3). Con todo, lo más curioso fue cuando, al final del partido se dirigió a Carlos Corberán para hablar con él y animarle. Después, en sala de prensa, confesó lo que le había dicho a su homólogo del Valencia CF.

El Mensaje a Carlos Corberán

Claudio Giráldez elogió al Valencia de Corberán analizando el partido. "Creo que ellos nos tenían muy bien estudiados. Hay un momento en el que tienes que, evidentemente, ajustar cuando el rival te cambia. Para mí, el Valencia en la primera parte creo que ha estado muy agresivo, nos ha cortado mucho cada vez que salíamos de presión, ha aprovechado sus situaciones de poder corrernos después de pérdidas nuestras o de buenas presiones de ellos, y ha defendido muy ordenado en bloque bajo".

"Para mí, hay que darle mucho valor a lo que hace Carlos como entrenador. Creo que es un entrenador intervencionista, que ayuda, que da soluciones" LaLiga

Y aún ha sido más explícito respecto a los cinco minutos al inicio de la segunda mitad que cambiaron el partido. "Hemos tenido la suerte de acertar en esos 15 minutos, mientras no ha hecho los cambios y ha podido ajustar Carlos lo que estábamos haciendo. Para mí, hay que darle mucho valor a lo que hace Carlos como entrenador. Creo que es un entrenador intervencionista, que ayuda, que da soluciones, y como entrenador rival me parece complicado enfrentarnos a un equipo de él, y me parece complicado enfrentarnos a una plantilla tan poderosa como la del Valencia. Hemos tenido la suerte de ganar los dos partidos, pero creo que en los dos hemos tenido momentos de sufrir, en los dos hemos tenido momentos de ser inferiores y el año pasado también perdimos aquí; o sea que, bueno, creo que hay que tener también un poco más de frialdad en los análisis, más allá de los resultados."

"A veces parece que, cuando ganamos, el entrenador que gana es buenísimo y el que pierde es malísimo y creo que hay que analizar las cosas de una manera más futbolística" LaLiga

Y eso es lo que le ha dicho a Corberán en la banda, tras escuchar como Mestalla pedía su dimisión. "Esto mismo le he dicho: que a veces parece que, cuando ganamos, el entrenador que gana es buenísimo y el que pierde es malísimo, y creo que hay que analizar las cosas de una manera más futbolística. Para mí es un entrenador con muchos recursos; lo dije en las previas de los dos partidos. Analizamos muchos partidos de cada rival y creo que es un entrenador con muchísimas soluciones y que aporta mucho a sus equipos. Evidentemente, creo que es un Valencia también en construcción y creo que tiene muchos mimbres para poder competir por estar en Europa este mismo año y en el futuro. Es lo que yo siento, es lo que le he trasladado."