Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 13:42h.

El director deportivo fue relacionado con el Valencia recientemente, pero pierde fuerza

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OviedoEl Real Oviedo no tira la toalla en LALIGA EA Sports y apura sus opciones de permanencia, pero es innegable que ya mira al futuro. La planta noble del conjunto carbayón está dispuesta a afrontar una serie de cambios para mejorar el rendimiento deportivo del equipo. La dirección deportiva se analiza al detalle y se busca una nueva figura que domine el mercado nacional. Entre las opciones figura el nombre de Mikel Martija.

Avanzado este martes por el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el ex de Racing de Santander encaja en la reciente búsqueda que deslizaba Martín Peláez en La Nueva España: "Queremos reforzar la dirección deportiva y el área de scouting, que es muy pequeña. La mayoría de equipos tienen más de diez personas. Hay que ampliar el área, tanto nacional como internacional, con gente de fuera. Lo de aquí lo controlamos más, pero hay que crecer".

En esos parámetro encaja un Mikel Martija que, tras tres años al frente de la dirección deportiva santanderina, apostó por marcharse del Racing a razón de una decisión personal. Ahora, su nombre está sonando para varios clubes de LALIGA EA Sports.

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El Oviedo tantea el fichaje de Mikel Martija

Desde el pasado mes de junio, el técnico guipuzcoano se encuentra sin equipo. A sus 38 años, un perfil joven para el puesto que lidera en el fútbol profesional, Mikel Martija inició este camino en la SD Éibar. Su buen hacer le abrió las puertas del Racing de Santander y ahí puso su nombre en el mapa. Tanto es así que equipos como el Valencia CF, que también busca director deportivo, le tienen en su agenda.

Sin embargo, según ha podido saber este periódico, su llegada al equipo che ha perdido fuerza en los últimos días, aunque tampoco está descartado. De este modo, la operación por Mikel Martija se despeja para un Real Oviedo que necesita alterar el resultado de sus últimos mercados de fichajes.