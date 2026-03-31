Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 11:23h.

El centrocampista respeta su suplencia

Guillermo Almada perfila la próxima plantilla del Oviedo: altas, bajas, posible fichaje y dos dudas

Compartir







OviedoSantiago Colombatto fue un activo importante en el histórico ascenso cosechado por el Real Oviedo, pero el propio centrocampista ha reconocido en varias ocasiones que sus minutos en LALIGA EA Sports tenían un importante margen de mejora. El argentino está perdiendo su condición de titular en el centro del campo que dispone Guillermo Almada, pero no se rinde.

Este martes, el centrocampista compareció en sala de prensa y abordó temas de interés. Uno de ellos, su futuro. Santiago Colombatto mostró su firme deseo de continuar en el equipo carbayón, aunque también deslizó que no es una decisión que dependa exclusivamente de él.

Las declaraciones de Santiago Colombatto en el Oviedo

"No es momento de hablar de futuro porque el club está en un momento complicado, pero siempre dije que quiero quedarme acá, sea donde sea me gustaría quedarme. Estoy cedido por el Grupo Pachuca, no depende de mí y habrá que esperar, pero mi familia es feliz en Oviedo", explicó el futbolista en la sala de prensa de El Requexón, justo antes del segundo entrenamiento de la semana para los azules.

Quedan nueve partidos para que finalice el campeonato liguero de Primera División y el Oviedo es colista a ocho puntos de la permanencia, así que Colombatto reconoce que "la situación es muy compleja" y que solo queda "aferrarse a las pocas oportunidades que quedan".

PUEDE INTERESARTE Guillermo Almada recupera una pieza para luchar por la salvación casi un mes después de su lesión

"Entreno siempre para jugar y estar preparado, al final el míster decide y está decidiendo que Fonseca y Sibo lo están haciendo bien. Solo trabajo mucho esperando la oportunidad", desarrolló el argentino sobre sus opciones de regresar a la titularidad este domingo (Carlos Tartiere, 18:30 horas) ante el Sevilla dado que Sibo y Fonseca, su competencia en el centro del campo, se están perdiendo entrenamientos por estar con Ghana y Uruguay, respectivamente.

Cedido por el Club León desde el verano de 2023, Colombatto siempre ha sido fundamental en el Oviedo, pero en el último tercio de la temporada ha perdido protagonismo y el de Ucacha reconoce que debe "subir el rendimiento individual en las jornadas que quedan".