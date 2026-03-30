Celia Pérez 30 MAR 2026 - 14:11h.

Mantiene las bajas de bajas de Dendoncker, Lucas Ahijado y Luka Ilic

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El Real Oviedo afronta un tramo importantísimo de la temporada. Luchando por la salvación hasta el final, sin tirar la toalla, el cuadro de Guillermo Almada se aferra con todas sus ganas a mantener el pulso hasta el final. Si bien es cierto que la derrota ante el Levante alejó muchas las opciones, el cuadro carbayón afronta este fin de semana un duelo ante el Sevilla clave. A seis días de el cita, el técnico uruguayo ha podido contar con Thiago Bobas.

El delantero volvió este lunes a entrenar con sus compañeros casi un mes después. Fue el pasado 4 de marzo, en Vallecas y ante el Rayo, cuando Borbas defendió por última vez la camiseta del Real Oviedo; desde entonces, el delantero uruguayo, fichaje del mercado de invierno, ha estado lesionado y esta mañana regresó a la dinámica grupal poniéndose a las órdenes de Guillermo Almada.

Además, el técnico azul también pudo contar con el inglés Ovie Ejaria, que no disputa un minuto oficial desde principios de diciembre y que, tras regresar a las convocatorias a principios de marzo ante el Espanyol, se volvió a caer de las mismas, perdiéndose los últimos dos encuentros por molestias musculares.

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Salvo sorpresa en los próximos días, y de cara al partido de este domingo ante el Sevilla, Almada seguirá teniendo las bajas de Dendoncker, Lucas Ahijado y Luka Ilic, mientras que habrá que ver cómo llegan los cinco internacionales que están jugando con sus selecciones en el último parón antes del Mundial.

En el caso de los uruguayos, Nico Fonseca y Fede Viñas, juegan este martes (20:30 horas CET) ante Argelia, mientras que la Ghana de Kwasi Sibo lo hace esta noche (20:45 horas) ante Alemania y Hassan participará en el España-Egipto de este martes (21:00 horas) en Cornellá y la Níger de Rahim se enfrenta a Togo el martes (18:00 horas).