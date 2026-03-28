Joaquín Anduro 28 MAR 2026 - 22:37h.

Los amigos de Cazorla ganaron 4-3 a los de Esteban

Santi Cazorla desvela su once ideal de futbolistas con los que ha jugado: cuatro del Barcelona, tres del Real Madrid, un mito del Betis...

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El Real Oviedo disputó este sábado en el Carlos Tartiere el Partido del Centenario en una jornada histórica que arrancó con los homenajes a varias leyendas del club y siguió con el encuentro entre los amigos de Santi Cazorla contra los amigos de Esteban Suárez. Un encuentro plagado de momentos divertidos, con Joaquín y Julio Baptista implicados, otros puramente futbolísticos como el gran nivel del directivo del Betis, Diego Cervero o Pablo Piatti y emotivos con la presencia de Enzo Cazorla jugando junto a su padre.

El día arrancó con Javier Álvarez Alonso, Esteban Suárez, Paulo Bento y José María García la Villa, que colocaron su nombre e imagen en las puertas del estadio carbayón. Después llegaría la tradicional plantación en el Bosque Oviedista con el ciclista y oviedista Pelayo Sánchez Mayo como invitados de excepción.

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Tras la fiesta en la fan zone de la afición llegó el turno del fútbol. Más de 20 futbolistas con un currículum considerable en el fútbol español se dieron cita sobre el césped del Carlos Tartiere para poner el broche al centenario del Real Oviedo, y para darles la bienvenida y honrar la historia azul, la afición oviedista sacó un tifo que cubrió todo el Fondo Norte del estadio en el que se recordaba a Santi Cazorla, Cervero, Esteban, Carlos, Herrerita y Lángara.

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Los amigos de Santi Cazorla se imponen a los de Esteban

El equipo de Santi Cazorla comenzó con un once formado por Unanua; Javi Venta, Abrante, Marchena, Monreal; Santi Cazorla, Marcos Senna; Joaquín, Héctor Font, Adrián López; Julio Baptista; por su parte, el equipo de Esteban formó con el propio Esteban; David Fernández, Javi Navarro, Danjou, Otero; Dani García Lara, Paulo Bento, Soriano, Amavisca; Catanha y Charles.

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Ante poco más de 8.000 espectadores, durante el primer tiempo se vieron cinco goles y el resultado al descanso era de 3-2 para los amigos de Santi Cazorla gracias a los goles de Joaquín y de Cervero, este en dos ocasiones y ambos a centro de Joaquín; en el equipo de Esteban los autores de los goles fueron Piatti desde la frontal y el propio Esteban de penalti.

Uno de los momentos más especiales fue ver a Enzo Cazorla, canterano del Real Oviedo y jugador del juvenil B del club carbayón, compartir terreno de juego con su padre, la leyenda Santi Cazorla; Enzo, de 16 años, protagonizó alguna carrera por banda izquierda y levantó los aplausos de la grada del Tartiere.

Ya en el segundo tiempo, Marchena marcó para los amigos de Cazorla y Catanha lo hizo para los amigos de Esteban, siendo 4-3 el resultado final del partido; tras un juego de luces al finalizar el encuentro y el himno del Real Oviedo, la fiesta siguió en el aparcamiento exterior del Tartiere, con la afición azul celebrando el final de la semana del centenario del club carbayón.