"Voy a jugar bastante ofensivo", advierte el jugador del Real Oviedo cuando le preguntan

Duro revés final para Santi Cazorla en el Real Oviedo: adiós al 98%

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Santi Cazorla da su once ideal de excompañeros. El veterano futbolista del Real Oviedo, que sigue mostraron su calidad a sus 41 años, ha hecho un pequeño repaso de su trayectoria deportiva cuando le han preguntado por el once de jugadores con los que ha compartido vestuario a lo largo de su carrera.

En una entrevista con el diario Sport, el asturiano se toma su tiempo a la hora de elegir los nombres. "En portería te voy a decir Diego López, que jugó conmigo en el Villarreal. Gran portero", recuerda sobre el meta, que también militó en clubes como el Real Madrid, el Espanyol o el Milan.

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"Tengo que pensar el sistema, voy a jugar bastante ofensivo", advierte a la hora de pensar en la línea defensiva, en la que finalmente apuesta por Carles Puyol, Sergio Ramos y Laurent Koscielny, compañeros los dos primeros en la selección español y el último en el Arsenal.

El once ideal de Santi Cazorla

En la medular apuesta por mucha magia y control del juego con Andrés Iniesta, Xavi Hernández, David Silva y Mesut Özil. De igual forma, con los tres primeros coincidió en la selección y con el turco, en su etapa en el Arsenal.

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En la delantera tiene más dudas. "Déjame pensar", pide al entrevistador antes de apostar por David Villa, excompañero también en la selección. Con los dos últimos atacantes tiene más dudas: "Tengo tantos equipos... Voy a decir Joaquín, por decir un colega que es buen futbolista, y el último te voy a decir Giroud", concluye.

Así pues, el once ideal de excompañeros de Cazorla estaría formado por Diego López; Puyol, Sergio Ramos, Koscielny; Iniesta, Xavi, Silva, Özil; Joaquín, Villa y Giroud. En total, tres futbolistas que pasaron por las filas del Real Madrid y cuatro que pasaron por el Barcelona, además de dos jugadores del Arsenal y un mito del Betis como Joaquín, con el que coincidió en Málaga. Curiosamente, hay uno que pasó por el Sporting y ninguno del Oviedo.

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La trayectoria de Santi Cazorla

Tras criarse en la cantera del Oviedo, Cazorla arrancó su etapa en el fútbol profesional de la mano del Villarreal y el Recreativo de Huelva. En 2011 llegó al Málaga a cambio de 23 millones de euros y un año más tarde firmó por el Arsenal a cambio de 19 millones. Con los gunners disputó 180 partidos antes de regresar al Villarreal, con el que ha sumado 330 encuentros a lo largo de su carrera. En 2020 se fue a Qatar y en 2023 regresó a casa para vivir su última etapa profesional en el Oviedo.