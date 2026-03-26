La cábala que une el nacimiento de Fernando Alonso y Melissa Jiménez con los éxitos del Real Oviedo

Alberto Cercós García 26 MAR 2026 - 14:17h.

Fernando Alonso ya es padre y los cálculos son claros: hace nueve meses el Real Oviedo lograba su ascenso a Primera División

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Las redes están echando humo. Y es que la casuística ayuda a que así sea. La noticia de la semana recae en Fernando Alonso. Más allá de que el piloto de Aston Martin llegará tarde al Gran Premio de Japón, donde le espera un fin de semana de lo más complicado; el español acapara todos los focos por haber sido padre por primera vez. Hace tiempo que la noticia era mundial y todos esperaban con cariño la noticia. Pues bien, este pasado 25 de marzo, Alonso y Melissa Jiménez tuvieron a su primer hijo juntos. El piloto asturiano ya confirmó su ausencia en la primera jornada del Gran Premio en Suzuka y su presencia será real el viernes, cuando previsiblemente se subirá al AMR26 para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres. Pero la historia no termina ahí. Porque las redes se han dado cuenta y no paran de estar gratamente sorprendidos, sobre todo los aficionados del Real Oviedo.

El equipo asturiano está viviendo una temporada muy complicada en Primera División, pero el hecho de estar en la élite ya es un triunfo teniendo en cuenta los duros años que han atravesado recientemente. Dicho ascenso lo lograron hace, curiosamente, nueve meses. Un 21 de junio de 2025, Fernando Alonso estaba presente en el Carlos Tartiere, viendo cómo su equipo remontaba la eliminatoria ante el Mirandés y lograba volver a Primera División mucho tiempo después. Lo dicho... hace nueve meses el equipo asturiano lograba esa hazaña; y nueve meses después, Alonso es padre. Las redes lo ven claro: se trata de una cábala que une el nacimiento de Fernando Alonso y Melissa Jiménez con los éxitos más recientes del Oviedo.

Las reacciones desde Oviedo

Fernando Alonso es un oviedista más, y no sólo estuvo presente ese día en el ansiado ascenso a Primera División, sino que su implicación va más allá de lo puramente deportivo. En Oviedo, Alonso tiene uno de los museos más impresionantes que un piloto tiene actualmente y no duda en dejarse ver por su ciudad cuando el calendario de la Fórmula 1 se lo permite. Por ello, la gente de Oviedo lo aprecia.

La reacción que mucha gente ha tenido a través de las redes sociales no solo se centra en el curioso hecho de que han pasado nueve meses entre el ascenso del equipo al nacimiento de su primer hijo, sino de pura felicidad por ver cómo un asturiano más cumple el sueño de ser padre.