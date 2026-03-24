Redacción ElDesmarque Madrid, 24 MAR 2026 - 12:02h.

El estadounidense forma parte del programa de jóvenes pilotos de Aston Martin y se subirá al AMR26 por primera vez

Unos invitados captan sin querer el secreto mejor guardado de la nueva F1

Compartir







Jak Crawford sustituirá a Fernando Alonso en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. El piloto estadounidense tendrá la oportunidad de probar el monoplaza de Aston Martin y aprender como funcionan los coches de la nueva reglamentación. El americano forma parte del programa de jóvenes pilotos de Aston Martin desde 2024 y fue nombrado reserva para la temporada 2026. En Japón, se subirá por primera vez a un AMR26 que hasta el momento no ha tenido el rendimiento esperado por la escudería británica. Esta participación en una sesión oficial del Mundial de Fórmula 1 está dentro de los planes del equipo inglés para desarrollar a los miembros de su academia y elegir un circuito como Suzuka, no es casualidad. El trazado nipón es uno de los más técnicos del calendario y esto permitirá que Crawford aprenda mucho más de lo que lo haría en otras pistas del campeonato. Lo que se preguntan los fans de Fernando Alonso y Aston Martin es si es el momento adecuado para este cambio. Los de Silverstone han comenzado la temporada siendo, junto a Cadillac, el peor equipo de la parilla y ceder el puesto del primer piloto a un reserva en una sesión oficial podría significar no recopilar los datos suficientes y perder el tiempo.

PUEDE INTERESARTE Aston Martin niega los cambios con Adrian Newey y crea un revuelo sobre la figura del Team Principal

Fernando Alonso no estará en la primera sesión de entrenamientos libres

El asturiano no correrá los primeros entrenamientos del fin de semana y tendrá que esperar a la segunda sesión para montarse en el AMR26. Que los pilotos reserva sustituyan a uno de los pilotos titulares en una práctica no es novedad ya que es algo impuesto por la FIA y la Fórmula 1 desde hace un tiempo para que los programas de jóvenes talentos de cada escudería puedan desarrollarse de la mejor manera posible. Esto no perjudicará a alguien con la experiencia de Fernando Alonso ya que el de Oviedo ya ha ganado en este trazado y al ser uno de los más antiguos, se lo conoce a la perfección. Lo importante será el trabajo que hayan hecho Honda y Aston Martin antes de este gran premio y si el parón de una semana sin carreras ha cambiado algo la situación en la que se encuentra la escudería británica.

PUEDE INTERESARTE A Aston Martin no le gusta escuchar las quejas de Fernando Alonso y su medida es muy drástica

Jak Crawford se sube al AMR26 por primera vez

El piloto estadounidense se subirá por primera vez al AMR26 y, por tanto, a un monoplaza de la nueva normativa. Aston Martin ha publicado un comunicado donde el propio piloto habla de esta oportunidad: "Estoy muy ilusionado de conducir para el equipo en Suzuka. Es un circuito histórico y exigente y no puedo esperar a aplicar en la pista lo que he aprendido en el simulador. Quiero dar las gracias al equipo por darme esta oportunidad y, como en las sesiones de FP1 previas en las que ya he corrido, tengo ganas de sacar el máximo y aprender todo lo que pueda" dijo el americano. Mike Krack también opinó sobre la participación de Crawford en los Libres 1 del Gran Premio de Japón: "Es genial que podamos darle otra oportunidad a Jak en unos FP1 como parte de nuestro compromiso a desarrollar a los jóvenes talentos. Ha estado trabajando duro, especialmente en el simulador en Silverstone y esta sesión le permitirá continuar construyendo una experiencia valiosa en la pista. Es una oportunidad importante para que él siga progresando mientras también contribuye a la recopilación de datos y 'feedback' del equipo" concluyó el de Luxemburgo.