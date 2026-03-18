Unos invitados captan sin querer el secreto mejor guardado de la nueva F1

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 MAR 2026 - 14:48h.

Un invitado VIP al Gran Premio de China captó el momento del pesaje de varios monoplazas de la parilla y reveló uno de los secretos que mejor guardan las escuderías

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Las carreras de Fórmula 1 se deciden por detalles. En el pasado Gran Premio de China, ocurrió un episodio inesperado que demuestra lo sofisticado y complejo que es este deporte y que cuando un equipo no está dando la talla, los motivos pueden ir mucho más allá del piloto. Durante una de las sesiones del fin de semana, un invitado VIP con acceso a una de las zonas más exclusivas del paddock, la grada encima de los boxes, hizo varias fotografías que revelaron uno de los secretos mejor guardados por las escuderías: el peso de los monoplazas. Esta cifra es una información altamente confidencial que los equipos ocultan siempre que pueden. Las fichas técnicas de los coches que cada escudería entrega a la FIA y que la Fórmula 1 publica al comienzo de cada temporada, suelen ser rellenadas con datos falsos para engañar a sus máximos rivales y a la prensa. Lo que captó este aficionado ha generando un pequeño terremoto en redes sociales y entre los aficionados. El incidente tuvo lugar durante uno de los pesajes rutinarios que la FIA realiza. En esta ocasión, le tocaba al monoplaza de Red Bull conducido por Max Verstappen y en la parte inferior del encuadre de la fotografía se puede ver la pantalla con cifras relativas al peso real del coche. El fan también consiguió el de Lando Norris y las diferencias con la marca austriaca son llamativas.

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El monoplaza de Red Bull tiene sobrepeso

El peso de un monoplaza de Fórmula 1 es uno de los aspectos que determina el rendimiento de un equipo a lo largo de una temporada y lo revelado en las fotografías que el invitado VIP realizó durante el Gran Premio de China pueden tener la respuesta al mal comienzo de temporada de Red Bull y Max Verstappen. El coche de la marca austriaca pesa 716.5 kilogramos, una cifra significativamente superior respecto a otros equipos y que explica la alta degradación y la falta de ritmo de Verstappen e Isack Hadjar en este inicio de campeonato. El sobrepeso también afecta directamente al paso por curva y, aunque el motor Red Bull parezca estar no muy lejos del de Ferrari y Mercedes, los de Milton Keynes están completamente lastrados. La fotografía del aficionado no solo se ha convertido en un fenómeno viral, sino que también ofrece una explicación técnica a los resultados de los austriacos en los dos primeros grandes premios de la temporada.

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El McLaren es mucho más ligero

El invitado VIP también captó el momento del pesaje del monoplaza de Lando Norris. El McLaren pesa 697.5 kilogramos, 19 menos que el coche de Red Bull. Es una diferencia considerable que responde a la distancia entre la marca austriaca y el equipo británico. Aunque los ingleses no hayan empezado la temporada de la mejor manera con un doble abandono en China y un quinto puesto en Australia de Norris, siguen siendo un monoplaza superior al Red Bull. Ferrari y Mercedes están, de momento, en otro escalón. Los dos equipos parecen haber encontrado un mejor software y un gran rendimiento en sus motores y, a pesar de que McLaren comparta motor con el equipo alemán, ser un equipo cliente siempre penaliza en el comienzo de una nueva normativa.