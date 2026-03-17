Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAR 2026 - 14:14h.

La FIA no planea realizar ningún cambio en el nuevo reglamento tras el Gran Premio de China y Aston Martin tendrá que sobreponerse

Aston Martin pasa a la acción tras el desastre con Fernando Alonso: buscan nuevo jefe de equipo

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La temporada 2026 de la Fórmula 1 está siendo más dura de lo esperado para muchas escuderías en la parrilla, pero pocos equipos están sufriendo tanto como Aston Martin. Con un monoplaza que todavía lucha por encontrar fiabilidad y rendimiento, después de dos abandonos consecutivos de Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia y en el de China, la escudería británica está muy rezagada en comparación con sus competidores. El equipo inglés solo podía salir de esta situación si la FIA y la Fórmula 1, tras las críticas de muchos fans y varios pilotos de la actual parrilla como Max Verstappen, Lando Norris o el mismo Alonso, ajustaba el nuevo reglamento, pero esa ayuda no va a llegar.

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La Fórmula 1 no ayudará a Fernando Alonso y Aston Martin

Los monoplazas de 2026 han introducido cambios radicales en aerodinámica, motores y gestión energética que han alterado por completo la manera de pilotar un F1 y aunque muchos fans del deporte y campeones del mundo como Max Verstappen o Lando Norris no están contentos con la nueva reglamentación, la FIA no planea realizar ningún cambio, al menos, hasta el Gran Premio de Miami. El medio The Race informa que FIA y Fórmula 1 han optado por no realizar modificaciones importantes en las normas antes de que avancen varias carreras más, lo que deja a equipos como Aston Martin sin una vía rápida para solventar los problemas del AMR26 y el motor Honda. La decisión responde a que aún no hay suficiente información técnica sobre las reglas implementadas y cambiarlas podría causar más efectos secundarios que beneficios. La escudería británica y Honda tendrán que agarrarse a las 'ADUO' (Development and Upgrade Opportunities). Un sistema de oportunidades adicionales de desarrollo donde la FIA mide el rendimiento de los motores en ciertos periodos de la temporada, y dependiendo de los resultados, otorga más horas de banco de pruebas a quién más necesite mejorar.

Sin cambios porque el Gran Premio de China dejó un buen espectáculo

La decisión de la FIA y la Fórmula 1 de no hacer modificaciones en el reglamento podría estar motivada por el buen espectáculo que ofreció el Gran Premio de China. La carrera en el país asiático gustó más que la inaugural en Australia y ocultó algunos de los aspectos que más habían criticado los pilotos como la gestión de energía o el no poder luchar en pista durante varias vueltas. Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, hizo historia siendo el 'poleman' más joven de la historia y consiguió su primera victoria en Fórmula 1. Su compañero George Russell fue segundo y Lewis Hamilton, logrando su primer podio como piloto de Ferrari, fue tercero. La carrera sprint y la del domingo tuvieron adelantamientos y momentos de tensión en la pista, demostrando que la F1 sigue siendo atractiva para los aficionados y que cualquier cambio o retoque de la nueva normativa tendrá que esperar varios grandes premios.