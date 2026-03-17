Javi Rayo 17 MAR 2026 - 09:04h.

Fernando Alonso cuenta las carreras de este año por abandonos

Aston Martin y Honda van a retirar a Fernando Alonso

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Fernando Alonso no ha conseguido todavía acabar ni una carrera esta temporada. El AMR26 es un monoplaza con muchos problemas de vibraciones que se traducen en que sus pilotos no duren más de 35 vueltas por los dolores en manos y pies. Con el GP de Japón a la vuelta de la esquina, Honda parece haber identificado ya dos grandes problemas, pero uno de ellos es de tal magnitud que imposibilita trabajar todavía en ello.

Fernando Alonso aún no ha conseguido terminar una carrera

Antonio Lobato ha contado en SoyMotor que Honda tiene dos graves problemas en este inicio de temporada: la fiabilidad y la falta de ritmo de la unidad de potencia. El primero es el más grave de todos. El AMR26 es a día de hoy un monoplaza incapaz de terminar carreras. Las vibraciones han ocasionado que tanto Fernando Alonso como Lance Stroll hayan abandonado tanto en Australia como en China. Y la mala fiabilidad no sólo tiene que ver con las baterías, si no con la propia unidad de potencia. El piloto canadiense sufrió una rotura de motor en China con poquísimos kilómetros a sus espaldas. Algo muy preocupante.

Ese problema de fiabilidad imposibilita centrarse en solucionar otro que debería ser igual o más importante: la falta de ritmo. Según Antonio Lobato, la unidad de potencia del AMR26 de Fernando Alonso pierde entre 50 y 70 cv con el resto de monoplazas de la parrilla. Los Cadillac sacaban más de medio segundo de diferencia a Aston Martin y Mercedes, Ferrari y compañía más de un segundo y medio. Unas diferencias más propias de entre monoplazas de distinta categoría que de entre coches de la misma. Según el narrador de DAZN, hasta que no esté solucionado el problema de fiabilidad, Honda no podrá centrar sus esfuerzos en seguir desarrollando la unidad de potencia y encima sólo hasta lo que permiten las reglas de la FIA. Un sindiós con el que Fernando Alonso tendría que convivir, al menos, seis meses más.