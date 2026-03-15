Aston Martin y Honda van a retirar a Fernando Alonso

La crispación de Fernando Alonso con Aston Martin y Honda puede terminar de la peor manera posible

Uno por uno del GP de China de F1: Ferrari da espectáculo en la victoria de Kimi Antonelli

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El fin de Fernando Alonso está cada vez más cerca por cosas como las de este 2026. Todo el mundo es consciente de que al piloto español no le queda mucho en la Fórmula 1, pero su fin no debería llegar en un contexto como el actual. Verle al volante del AMR26 es pura agonía y, sinceramente, da pena. Saber que estamos viendo sus últimos coletazos, y que lo hace sin disfrutar y alejado de su sueño: volver a ganar. El cambio de reglamentación se antojaba un punto de inflexión. Durante todo el 2025, Alonso hacía referencia al 2026 con optimismo y alegría. Notaba que algo iba a cambiar; y que ese cambio, iba a ser para bien. Pero la cruda realidad duele. Duele verle frustrado, irónico, decepcionado y triste. El rendimiento de Aston Martin es tremendamente malo; de Honda, mejor ni comentarlo.

¿Vale la pena ver a uno de los deportistas más importantes de España sufrir de esta manera? ¿En necesario que Alonso ponga en riesgo su salud física por rodar en las últimas posiciones? ¿De verdad el asturiano confía en que Honda revertirá la situación?

Son preguntas sin respuesta, pero que ayudan a reflexionar seriamente sobre todo lo que está pasando en la Fórmula 1. El hecho de ser o no necesario que demuestre en una última temporada todo su potencial o su verdadero nivel. Porque las elecciones de Alonso durante su carrera deportiva nunca han sido las mejores. Con Aston Martin parecía, al menos en 2023, la excepción. Pero la sinergia con Honda ha sido un golpetazo tremendo. Nadie se esperaba algo así. Nadie auguraba un inicio de 2026 tan devastador. No terminar en Australia, tampoco en China. Problemas y más problemas. Vibraciones, fiabilidad. Una situación desesperante para cualquier aficionado. Y para él.

¿Y ahora qué?

Fernando Alonso pide paciencia con Honda. Paciencia la que debe tener él para soltarlo ante los micrófonos. Nadie se explica que no haya dejado claro su enfado con la escudería británica o decepcionado con Honda. Solo él sabe lo que piensa y cómo se siente. Pero tras este fin de semana en China, mucho deberían cambiar las cosas para verle sonreír a corto plazo.

Lo que cada vez está más claro es que esa paciencia tiene un límite y que Alonso no va esperar mucho más. Hace días Max Verstappen calificó esta nueva F1 como una FE con esteroides; hoy, el propio Alonso ha llamado al Mundial un "Mundial de pilas". La frustración, a veces, supera lo que ocurre en el asfalto. Entre la F1, Aston Martin y Honda van a acabar con él.

Fernando Alonso tendrá un final nada fiel a su carrera deportiva. Pero aún están a tiempo.