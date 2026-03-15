Fernando Alonso confirma su agonía con las vibraciones: "No sentía las manos ni los pies"

Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 11:25h.

El sufrimiento de Fernando Alonso al volante del AMR26 lo confirma él mismo: no notaba ni sus pies ni sus manos

Uno por uno del GP de China de F1: Ferrari da espectáculo en la victoria de Kimi Antonelli

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El drama de Fernando Alonso en el Gran Premio de China ha sido monumental e indigno. En pleno 2026, la nueva reglamentación y la inoperancia de Aston Martin-Honda, el piloto español se ha visto en la obligación de abandonar la carrera pensando en su salud. El AMR26 sigue sin funcionar, está muy lejos del nivel esperado y es, junto con Cadillac, el peor coche de toda la parrilla. Pero hay más. Porque si a nivel competitivo la realidad es esa, cuando se le añade todo lo relacionado con las vibraciones... es para decir basta. Alonso lo ha explicado tras la carrera: por culpa de esas vibraciones, no sentía ni los pies ni las manos. Algo inaudito en la Fórmula 1 que demuestra lo mal que están en Aston Martin. Su abandono no solo no cumple el objetivo de terminar la carrera, sino que atenta claramente con la salud del piloto.

"No creo que hubiera podido terminar la carrera en ningún caso. El nivel de las vibraciones era bastante elevado hoy. Desde la vuelta 20 a la 35 estaba sufriendo bastante para sentir mis manos y mis pies e íbamos una vuelta por detrás, últimos, así que no tenía mucho sentido seguir rodando. Fue peor que ningún otro día del fin de semana, aunque sinceramente algunas de las medidas que tomamos fueron artificiales. Al bajar las revoluciones del motor todo vibra menos, pero en la carrera tienes que ir a altas revoluciones si quieres tratar de adelantar o recargar, así que con el tiempo se vuelve más difícil y exigente", cuenta Alonso en AS. "Me retiré porque las vibraciones del motor eran excesivas y diferentes. A partir de la vuelta 20 no sentía las manos y los pies, y una vez que íbamos una vuelta detrás más el coche de seguridad, pues seguir no tenía sentido seguir perdiendo sensibilidad en las manos y los pies", añadía en DAZN.

Fernando Alonso pide más paciencia con Honda

Más allá de todo lo relacionado con las vibraciones en el AMR26, Alonso sigue pidiendo paciencia a Honda. "Cuatro coches no tomaron la salida, ese es probablemente el peor espectáculo que se puede dar. Las salidas son divertidas, también lo fue en Australia. Cuando todos tenemos el mismo nivel de batería en la primera vuelta, llena, el coche sale bien. Pero luego entramos en el campeonato del mundo de pilas y ahí no somos tan buenos como los demás", dice el asturiano.

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"Entre Australia y China teníamos cinco días así que el motor era exactamente el mismo. Ahora tenemos dos semanas, tendremos más tiempo en el banco de potencia y debemos dar a Honda más tiempo para entender la causa de las vibraciones. Probablemente resolvimos el aislamiento de las baterías, aunque Lance tuvo un problema, pero en general debemos dar a Honda más tiempo", zanja reconociendo que Honda necesita algo más de tiempo para arreglar todo lo que le pasa al monoplaza.