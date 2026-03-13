Qué relación tiene Ferrari con 'La Macarena' y por qué no paran de hablar de ello en la F1

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAR 2026 - 14:06h.

La innovación técnica que ha traído el equipo italiano para el Gran Premio de China ha causado muchos memes

Uno de los aspectos más importantes de un nuevo reglamento de Fórmula 1 es la aerodinámica. En el paddock siempre se debate que equipo ha sido el más listo y ha encontrado una zona gris en la normativa para sacar ventaja al resto de escuderías, pero con el inicio del Gran Premio de China este viernes uno de los temas que más se está hablando en redes sociales es... ¡La Macarena! Y no, no se trata de la canción de Los del Río. Durante los test de pretemporada que se celebraron en Bahréin, el equipo Ferrari sorprendió a todos con una innovación técnica totalmente distinta a lo que se había visto hasta la fecha en un monoplaza moderno de F1. Cuando Lewis Hamilton o Charles Leclerc apretaban el botón para accionar la nueva aerodinámica activa, el alerón trasero del SF-26 rotaba sobre sí mismo. Ese movimiento tan peculiar hace parecer que el alerón esté bailando y los fans y periodistas han apodado a esa pieza del coche como 'Macarena wing'. La cuenta oficial de la Fórmula 1 lo llamaría 'flip-flop wing' pero el mote utilizado en redes sociales ha sido el que se ha hecho viral. Para el Gran Premio de este fin de semana, el equipo italiano ha decidido volver a probarlo en su coche y los memes se han desatado.

Los mecánicos de Ferrari se suman al meme

En un campeonato y deporte tan serio como la Fórmula 1, el equipo Ferrari ha decidido mezclar una innovación técnica con humor y, durante la retransmisión del viernes de Sky Sports, se ha escuchado 'La Macarena' dentro del box de la escudería de Maranello. Los mecánicos del equipo han abrazado el meme y no han dudado en poner la famosa canción española mientras trabajaban en uno de sus monoplazas.

Ferrari todavía no va a utilizar La Macarena

Más allá del meme y las bromas en redes sociales, el equipo Ferrari ha decidido retirar esta versión de su alerón trasero de los coches de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. El sistema sigue generando debate pero la realidad es que no ha supuesto un cambio radical en el rendimiento de la escudería italiana y han optado por volver al que utilizaron en el Gran Premio de Melbourne. El piloto inglés habló con DAZN sobre esto antes de la clasificación al sprint: "Nos hemos apurado para traerlo aquí y no tendríamos que haberlo puesto en el coche hasta la carrera 4 o 5" dijo Hamilton. Eso si, Ferrari tiene pensado volver a utilizarlo: "Trabajaremos para traerlo cuando ya esté listo" aseguró el siete veces campeón del mundo.