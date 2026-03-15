Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 10:27h.

Fernando Alonso no pudo terminar la carrera, sufrió con las vibraciones e ironizó con 'Checo' Pérez

Uno por uno del GP de China de F1: Ferrari da espectáculo en la victoria de Kimi Antonelli

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Día negro para Fernando Alonso en China. El piloto español encaraba el domingo de carreras con un claro objetivo: recuperar las sensaciones de la 'sprint' y ver la bandera de cuadros. Pues bien, ni una cosa ni otra. Ni sensaciones buenas ni más de 33 vueltas. Alonso, pese a cuajar una notable salida, vio cómo las prestaciones del AMR26 siguen estando muy lejos de lo que realmente quieren. No son capaces de finalizar una carrera y cualquier otro rival ya es más rápido. Durante la carrera, antes del abandono, el asturiano se las vio de todos los colores para lidiar con los diferentes problemas de su monoplaza. Hasta que dijo basta. Sobre la vuelta 33, Alonso se vio obligado a abandonar por problemas con las vibraciones.

Ya en su momento dijeron que las vibraciones podrían crear un problema importante en la salud de los pilotos, y aunque Alonso dejase claro que si estuviera luchando por ganar lidiaría con ello... se trata de algo insufrible. Gracias a las cámaras que cada monoplaza tiene para ver cómo pilotan los protagonistas de la F1, se puede ver lo dura que ha sido la carrera para Alonso. El español quitaba las manos del volante cada dos por tres, para estirar un poco los dedos y que no se agarrotasen más de la cuenta. En las imágenes se ve cómo lo hace una, dos, tres y hasta en cuatro ocasiones. Motivo más que suficiente para decir basta y corroborar que el problema de las vibraciones -que según Honda ya estaba superado- sigue ahí.

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Un AMR26 incapaz de competir con Cadillac

Pero las vibraciones no son el único problema. El rendimiento en sí del AMR26 deja mucho que desear. Alonso se ha retirado cuando estaba último, en decimoséptima posición. Y de sus 33 vueltas, más allá de destacar los momentos en los que quitaba las manos del volante para dar un respiro a sus manos, llama la atención otra imagen que ya se ha hecho viral.

La frustración de Fernando Alonso al ser adelantado por 'Checo' Pérez es más que clara: cuando el mexicano le adelanta en la recta de atrás del trazado chino, la reacción de Alonso no es otra que saludar al de Cadillac. Algo inaudito. Un detonante más de lo frustrado que debe estar Alonso al volante de un Aston Martin anticompetitivo y muy lejos del nivel del resto de la parrilla. Con Japón a la vuelta de la esquina, tanto Aston Martin como Honda intentarán dar un paso adelante.