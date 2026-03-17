Aston Martin pasa a la acción tras el desastre con Fernando Alonso: buscan nuevo jefe de equipo

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAR 2026 - 12:52h.

La escudería británica busca un nuevo jefe de equipo tras el mal inicio de temporada

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El comienzo de la temporada 2026 está resultando más que complicado para Aston Martin. El año en el que el proyecto debía consolidarse se ha convertido en una pesadilla. La escudería inglesa está repleta de dudas e incertidumbre y el rendimiento del AMR26 está muy por debajo de lo esperado. Tras dos abandonos consecutivos en los Grandes Premios de Australia y China por problemas de fiabilidad, el segundo derivado de las vibraciones que el motor Honda provoca, en Silverstone han decidido mover ficha: buscan un nuevo jefe de equipo. Un paso que muestra el nerviosismo que se vive dentro de la fábrica por el mal inicio de temporada, pero que puede ser el primer paso para salir de la situación en la que se encuentran.

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Adrian Newey se distrae como jefe de equipo

Después de dos temporadas donde Aston Martin no había cumplido los objetivos, a finales de 2025, la escudería anunció cambios importantes en su estructura como el nombramiento de Adrian Newey como jefe de equipo para 2026. Las expectativas eran muy altas ya que el inglés, considerado uno de los diseñadores más brillantes de la historia de la Fórmula 1, parecía la figura capaz de llevar al equipo a competir con los grandes. La realidad es que lo que debería haber sido un impulso ha acabado siendo algo negativo. El medio Motor.es ha recogido que Newey admite que este rol “le distrae un poco” de su trabajo como aerodinamicista ya que este puesto "trata toda la empresa". El inglés no puede concentrarse plenamente en el desarrollo del coche ya que su trabajo va más allá de eso. En Aston Martin son conscientes y ya buscan soluciones.

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Un cambio más en la estructura de Aston Martin

Desde Aston Martin perciben que su mal inicio de temporada proviene de algo más profundo: una clara falta de liderazgo y una estructura que no ha sabido responder con rapidez y eficacia ante las adversidades. Esa percepción ha llevado a que el equipo inglés se replantee su estrategia y piense en reforzar la figura de jefe de equipo con alguien que pueda aportar no solo visión técnica, sino capacidad de gestión y una toma de decisiones hacia la dirección correcta. La idea es dejar atrás la sensación de improvisación y dotar al equipo de un líder que pueda cohesionar mejor las distintas áreas del equipo y mejorar la relación con Honda, que está en un momento crítico. De esta manera, Adrian Newey podría centrar todos sus esfuerzos en el diseño y no se vería lastrado por otros aspectos.

Aston Martin busca un nuevo jefe de equipo

Antonio Lobato ha hablado sobre esto en los canales de Twitch y Youtube de SoyMotor y ha sido muy claro con los planes de la escudería inglesa: "Hay mucha tensión en Aston Martin, mucha decepción, muchos nervios... Yo te diría que hay hasta una falta de liderazgo ahora mismo. Están buscando un jefe de equipo. Han tenido tres jefes de equipo en los últimos tres años y el último, que es Adrian Newey, no ejerce de jefe de equipo" dijo el periodista. "No debe ejercer de jefe de equipo. Es bueno en lo que es bueno. Por eso, deberán buscar a alguien que haga ese papel, el que dé la cara, el que defienda al equipo... me consta que están buscándolo" confesó.