Una cámara demuestra el sufrimiento físico de Fernando Alonso en China: vibraciones hasta en parado

Javi Rayo 16 MAR 2026 - 09:15h.

Fernando Alonso tuvo que abandonar en China por culpa de las vibraciones

Aston Martin y Honda van a retirar a Fernando Alonso

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Fernando Alonso sólo duró 33 vueltas en el GP de China por culpa -otra vez- de las vibraciones. El dolor físico era tanto, hasta el punto que no sentía ni las manos ni los pies, que el bicampeón del mundo tuvo que soltar las manos varias veces en plena recta -con la peligrosidad que ello conlleva- para intentar aliviarse. Un hecho insólito en la historia de la F1 y que ha abierto el debate sobre si la FIA debería intervenir por una mera cuestión de seguridad. De momento, en Aston Martin cuentas las carreras de este año por abandonos y la situación no tiene visos de ir a mejor, al menos al corto plazo.

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Aston Martin y Honda siguen sin dar con la tecla

En las últimas horas se ha hecho viral la imagen captada por la cámara onboard de Fernando Alonso en el momento de la salida. Se puede ver como el AMR26 vibra de manera exagerada incluso en parado, según el monoplaza se va acelerando, las vibraciones van a más. Comparado con la misma cámara instalada en el Williams de Carlos Sainz, la diferencia es brutal. Parece hasta imposible durar 33 vueltas con todo el cuerpo sometido a una vibración constante. Unas vibraciones que Aston Martin sigue todavía sin lograr mitigar y la solución parece ir para largo.

La escudería británica tiene ahora poco más de dos semanas antes de que llegue el GP de Japón para darle a Fernando Alonso un monoplaza que, aunque sea igualmente lento, al menos no sea nocivo para la salud del piloto nacido en Oviedo. Como ya se dijo hace unos días, ese sufrimiento físico podría hacer que el ex de Alpine termine su trayectoria en la F1 antes incluso de que finalice la presente temporada.