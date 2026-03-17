Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAR 2026 - 10:35h.

Pedro de la Rosa ha hablado sobre la situación actual de Aston Martin y del futuro de Fernando Alonso

Honda ya ha detectado dos problemas en el Aston Martin de Fernando Alonso y en uno de ellos ni si quiera trabaja aún

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El equipo Aston Martin no ha tenido un buen arranque de temporada y está lejos del salto hacia adelante que la escudería proyectaba con la nueva reglamentación. La alianza con Honda y las dos primeras carreras han dejado más dudas que certezas y el AMR26, además de no ser competitivo y tampoco ofrecer la fiabilidad necesaria para completar un fin de semana con normalidad, es peligroso. En el Gran Premio de China, Fernando Alonso tuvo que abandonar tras sufrir serias dificultades físicas en sus pies y manos derivadas de las vibraciones del monoplaza. La escudería británica había creado un proyecto ambicioso, con grandes inversiones en fichajes como el de Adrian Newey, una fábrica de última generación y la esperanza de acercarse a los equipos punteros con la nueva normativa y la realidad está siendo completamente diferente. Pedro de la Rosa, expiloto de Fórmula 1 y actual embajador de la marca inglesa, ha hablado sobre esto en El Larguero de la Cadena SER y también ha analizado el impacto que tiene la situación actual de la escudería en el futuro de Fernando Alonso.

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Pedro de la Rosa cuenta el mayor miedo de Aston Martin

Pedro de la Rosa ha hablado sobre el futuro de Fernando Alonso y el tiempo limitado que tiene para volver a ganar y ha mencionado una realidad que todavía no se está discutiendo dentro de la escudería británica pero que es uno de los mayores miedos del expiloto: "No sé de Aston Martin pero de mío... cada minuto. La justicia sería que se fuera del deporte por la puerta grande, ganando. Si no es un campeonato, es una carrera, pero como se merece un grande" declaró el español. "Es algo que no me puedo sacar de la cabeza". De la Rosa también ha aclarado que desconoce las intenciones y planes de futuro del piloto asturiano pero piensa que él tampoco sabe que hará: " No sé si va a ser su último año pero yo creo él tampoco lo sabe. Cuando llegue el momento tomará la decisión, pero nosotros como equipo, independientemente de cuando ocurra, le tenemos que dar un coche más competitivo. Eso está clarísimo" concluyó el barcelonés.

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Fernando Alonso sigue dando el máximo pese a las adversidades

El rendimiento del piloto asturiano continua siendo incuestionable y Aston Martin no duda de ello. Alonso volvió a demostrar este fin de semana que, aunque el coche no funcione, él sigue como siempre. En el Gran Premio de Australia ya dejó una salida marca de la casa ganando varias posiciones en tan solo 3 curvas y en China repitió el guion. El español salía 19º y se puso 9º en la primera vuelta. Una hazaña que no serviría para nada ya que en la vuelta 33 tendría que abandonar por culpa de las vibraciones provocadas por el motor Honda.