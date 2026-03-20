Aston Martin niega los cambios con Adrian Newey y crea un revuelo sobre la figura del Team Principal

Alberto Cercós García 20 MAR 2026 - 10:03h.

Los rumores dictaban que la 'era' de Adrian Newey como Team Principal había terminado, pero Aston Martin lo ha negado

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Durante la tarde de este pasado jueves, un rumor azotó de nuevo todo el contexto de Aston Martin. En esta ocasión, era Adrian Newey el protagonista. Sin tener nada que ver con el rendimiento del AMR26, de las vibraciones que sufre Fernando Alonso o de la fiabilidad del motor Honda a las puertas del Gran Premio de Japón. Dicho rumor avanzado por Motorsport vaticinaba el 'fin' del ingeniero como Team Principal de la escudería británica. La realidad es que cuando a finales de 2025 confirmaron al británico como jefe de equipo en Aston Martin, las dudas hicieron acto de presencia. Todo el mundo se sorprendió, ya que Newey tiene que estar centrado en el rendimiento del coche. Con Andy Cowell dirección Japón para trabajar con Honda, la función de Team Principal la acogió por un motivo claro: sí o sí iba a estar en los primeros Grandes Premios y Newey se iba a 'sacrificar' para dar la cara sin tener que buscar a otra persona.

Sobre el papel, él mismo tenía la lección aprendida. Newey era consciente de las funciones que tenía que hacer (como dar la cara ante la prensa) y así lo hizo en Australia. El propio Adrian fue quien desveló uno de los primeros chascos con Honda y, ahora, semanas después, Aston Martin parecía que buscaba un cambio. La escudería británica, según informaba SoyMotor hace pocos días, estaba en proceso de recolocar a Newey para que se centrase en lo realmente importante; en su punto fuerte. "Han tenido tres jefes de equipo en los últimos tres años y el último, que es Adrian Newey, no ejerce de jefe de equipo", decía Antonio Lobato sobre el tema.

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Una apuesta y una ratificación de Aston Martin

Con Aston Martin, parecía, dispuesta a zanjar la etapa de Newey como Team Principal, un nombre surgió como sustituto. Motorsport avanzaba que Jonathan Wheatley, actual jefe de equipo de Audi, donde es la mano derecha de Mattia Binotto, se iba a convertir en el sustituto de Newey en la escudería británica.

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Pero nada más lejos de la realidad. Dicha información parece haber sido zanjada por la propia Aston Martin. Al menos, en MARCA y en AS recogen reacciones de la escudería británica donde muestran un rechazo al cambio que se proponía y corroboran a Newey en sus funciones actuales. "Estos artículos son rumores y especulación, Aston Martin Aramco F1 Team sigue completamente comprometida con Adrian Newey como director ejecutivo técnico asociado y team principal", desliza Aston Martin a AS. "El equipo no entrará a valorar la especulación de los medios sobre el liderazgo en el equipo", añade MARCA.