El Madring sigue dando pasos de gigante: la Monumental ya está asfaltada

Alberto Cercós García 18 MAR 2026 - 16:06h.

Paso adelante en las obras del Madring: empieza el asfaltado y La Monumental está casi terminada

El precio de las entradas del GP de Madring de Fórmula 1 que ha causado indignación

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Las obras en el Madring avanzan de la mejor manera posible. Con la idea de llegar al 31 de mayo para tener la homologación de cara a la disputa del Gran Premio de España allá por el mes de septiembre, (que se podrá ver en gratis y en directo en Mediaset y seguir en ElDesmarque) el avance que están haciendo es superlativo. Si hace unas semanas todo era tierra y excavadoras, este mismo miércoles la historia es muy diferente. Un equipo de ElDesmarque ha estado 'in situ' para ver de primera mano los nuevos pasos que ha dado la obra. Y lo más destacable tiene que ver con la emblemática curva que tendrá el trazado español: la Monumental. Una de las curvas más espectaculares de todo el calendario de la Fórmula 1 va cogiendo forma y ya han empezado a asfaltarla. La tarea no es nada sencilla y tiene diferentes fases, pero la evolución es muy prometedora. El proceso de acondicionamiento es complejo y, a la vez, productivo.

"Las máquinas están preparadas para asfaltar ciertos peraltes, porque existen en calzadas, pero una inclinación del 24% es muy inusual. No existe prácticamente nada en la vía pública y hay que preparar muy bien el proceso de extendido y de aplanación posterior para que se haga de forma uniforme. Lo más importante es que haya la menor cantidad de fisuras o juntas posibles. De hecho, lo vamos a hacer de una sola vez y hay que usar el menor número de extendedoras posible también para que las juntas sean lo más reducidas posibles. En este caso vamos a asfaltar solamente con dos extendedoras", cuenta desde Madring Carlos Jiménez, Director de operaciones de IFEMA. "Lo más importante es que en todo el tramo que se va a asfaltar se preserve el espesor, la profundidad que vamos a asfaltar ahora, que es la primera capa base: son 8 centímetros. Hay que asegurar que existen 8 centímetros en toda la inclinación del plano y en todos los 547 metros de la curva. Ese es el desafío principal, pero bueno, ya hemos hecho pruebas en tramos inclinados artificiales que hemos creado y ha ido bien", añade al respecto de La Monumental.

Velocidad de crucero para terminar las obras antes de tiempo

Uno de los problemas que hicieron acto de presencia hace pocas semanas tuvo que ver con la meteorología. Las lluvias provocaron un parón en las obras del Madring, pero con eso ya contaban en la organización y aseguran que, aún así, tienen margen para finalizar antes de ese 31 de mayo marcado en rojo. "No hay que confiarse nunca, porque el tiempo es imprevisible y la meteorología no la controlamos, pero estábamos razonablemente tranquilos porque la parte más compleja de construir un circuito, de hacer una obra, sobre todo intramuros, es lo que no se ve, es lo que va a quedar debajo del circuito. Hay muchas instalaciones, hay muchos pasos, conducciones… Todo eso ya está hecho. La explanada también está extendida y ya lo único que quedaba era asfaltar en el momento en el que el tiempo lo permitiese", destaca Jiménez.

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En lo puramente deportivo, y 'por culpa' de la nueva homologación que tantos dolores de cabeza está trayendo en este inicio de Mundial, en Madring confían en que el trazado se adapte muy bien a los monoplazas actuales. "El circuito, con la nueva homologación, abre muchas oportunidades de adelantamiento. Creo que va a ser una carrera muy interesante", apuntan desde la organización. Por último, uno de los ingenieros de la obra reconoce que tienen preparado el pigmento rojo por si la FIA les da el visto bueno: "Pigmento rojo para todo el circuito, está preparado. Solamente faltaría tener el visto bueno y la homologación de la FIA, que es lo más complejo, pero el pigmento está preparado y está aprobado además".