Miguel Casado 19 MAR 2026 - 18:59h.

Cambios estructurales en Aston Martin

El Madring sigue dando pasos de gigante: la Monumental ya está asfaltada

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El comienzo de temporada de Aston Martin está siendo para olvidar. Lejos, muy lejos quedan las fantasías que se montaban alrededor de la escudería británica para este 2026, pues sus pilotos apenas han podido dar unas vueltas en las dos carreras que ya se han celebrado. Ahora, más movimiento, pero esta vez en la estructura organizativa.

Y es que tal y como apunta Motorsport, Adrian Newey dejará de ser el team principal del equipo, cargo que está compaginando desde el principio de la temporada con el de máximo responsable técnico, su posición habitual.

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La entidad liderada por Lawrence Stroll no se va a desprender, ni mucho menos, del ingeniero inglés, sino que le permitirán que se centre, únicamente, en las cuestiones técnicas de los monoplazas. Sin distracciones y con el objetivo de revertir pronto la delicada situación.

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El sucesor de Adrian Newey como team principal de Aston Martin

La web especializada en la Fórmula 1 pone nombre ya al sucesor de Adrian Newey como director de Aston Martin. No es otro que Jonathan Wheatley, actual jefe de equipo de Audi, donde es la mano derecha de Mattia Binotto.

Allí llegó en 2025, después de haber pasado por Sauber y, más atrás, por Red Bull. Y aunque ni la escudería alemana ni Aston Martin reconocen el movimiento e incluso lo miran con sorpresa, la información deslizada apunta a que así la operación se llevará a cabo.

“Estos artículos son rumores y especulación, Aston Martin Aramco F1 Team sigue completamente comprometida con Adrian Newey como director ejecutivo técnico asociado y team principal”, desliza Aston Martin a As.

Los plazos, lógicamente, no serán inmediatos, sino que quedarán supeditados a la situación contractual de Wheatley con Audi, pero lo cierto es que los problemas de los coches británicos son importantes -aunque no deportivos- y las circunstancias parecen exigir una reacción más pronto que tarde.