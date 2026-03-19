Marc Márquez tira de perfil bajo pese a sentir mejoras en su hombro y pone entre los favoritos a Pedro Acosta

Alberto Cercós García 19 MAR 2026 - 17:07h.

Con mejores sensaciones en su hombro derecho, pero sin confirmar con rotundidad estar al 100%: las primeras sensaciones de Marc Márquez en Brasil.

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Marc Márquez llega al Gran Premio de Brasil con la intención de recuperar un poco el terreno perdido en Tailandia. Su segunda posición en la 'sprint' y el abandono en la carrera, lastran al piloto de Ducati en este inicio de 2026. Aún con el paso adelante que han dado en Aprilia y en KTM, Márquez fue capaz de plantar cara durante el primer Gran Premio de la temporada. Ahora, en un contexto diferente y en un trazado nuevo para todos, el catalán espera reencontrarse con su mejor versión. Pero no será nada fácil. Márquez augura un fin de semana complicado, con Marco Bezzecchi y Pedro Acosta al frente.

"Es verdad que es una pista cortita, esto hará que hagamos muchísimas vueltas y prácticamente no sea nueva ya. Las pistas largas cuestan mucho más y puedes improvisar un poquito más. En las cortitas, pues nada, ponerse a sitio y cuidar todos los detalles porque das muchas vueltas en la misma curva. Las proyecciones… bueno, esas proyecciones vale más salir y ver cómo va, aunque hacen un gran trabajo también para adaptar la electrónica. Sectores que me gustan, el 2 y el 3; sectores malos, el 1 y el 4, ya lo veréis. Mirad los tiempos ahí", cuenta Márquez en DAZN.

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Marc Márquez sigue 'lastrado' por su hombro

A nivel físico, Márquez llega a Brasil sin estar al 100% físicamente. Al menos, no lo confirma con rotundidad. "Estoy contento porque he sentido pasitos, evolución constante, que es lo importante, no estancarse. Ha sido la primera vez que he podido hacer dos días de motocross casi seguidos, con un día y medio. Vamos mejorando y esto es de lo que se trata, así que con ganas de subirme", declara.

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Y a nivel deportivo no tiene dudas: Acosta y Bezzecchi estarán ahí. "Intentaremos sumar puntos y seguir creciendo. Es verdad que aquí vuelven a traer la carcasa de Tailandia, la carcasa de Austria, que esta nos suele funcionar bastante bien, pero tendremos que entender también cómo nos adaptamos. No solo es cuestión de moto, sino también cuestión de pilotaje, donde Bezzecchi y Acosta están en un gran nivel. Esperemos que estemos mucho más cerca, pero el nivel de ambos es real, porque si te fijas en las últimas seis carreras del año pasado, Bezzecchi y Acosta estuvieron casi todas en el podio. Así que el nivel es real, no es de “ya llegarán, ya los pillarán”. No, son dos pilotazos que pilotan muy bien con su moto y nosotros tenemos que trabajar para estar lo más cerca posible e intentarles ganar", zanja desde Brasil.