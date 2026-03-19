Pedro Acosta llega a Brasil como el hombre a batir en MotoGP y Marc Márquez querrá vengarse

Alberto Cercós García 19 MAR 2026 - 15:46h.

Pedro Acosta llega como líder del Mundial a Brasil, algo que nunca había sucedido hasta la fecha

Marc Márquez pone fecha a su retirada en MotoGP y aclarara que no lo hará como Valentino Rossi

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Pedro Acosta llega al Gran Premio de Brasil siendo el hombre a batir. Tras un inicio en Tailandia la mar de positivo para él, el murciano estrena liderato en la categoría reina del Mundial. Con el objetivo de seguir en lo más arriba de la clasificación general, Acosta tiene ahora un reto aún más complicado. Visto el potencial de Aprilia con Marco Bezzecchi o Raúl Fernández, son ellos los principales rivales a tener en cuenta. Si bien uno nunca puede descartar a Marc Márquez, la realidad es que Ducati no llega a un trazado favorable -al menos a priori- para ellos. La marca italiana no cuajó un buen fin de semana en Tailandia y únicamente el mayor de los Márquez tuvo protagonismo. Y lo tuvo solo en la 'sprint', ya que el domingo sufrió un inusual pinchazo en el neumático trasero.

Por contra se encuentra el mencionado Acosta. Ganó la 'sprint' (con algo de polémica) ante Márquez y supo relativizar en la carrera, terminando segundo. El murciano cerró un fin de semana de notable alto, confirmando así estar en un gran estado de forma. Ahora, eso sí, tiene la presión añadida de que sus rivales quieren la posición que ostenta en el Mundial. Pese a que Márquez no parece estar al 100%, será un rival muy peligroso; así como las mencionadas Aprilia. Mientras tanto, en KTM apurarán cualquier tipo de opción para que Acosta siga estando luchando por podios y victorias.

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Y Marc Márquez querrá vengarse

Con Pedro Acosta acaparando todos los focos en Tailandia y siendo uno de los protagonistas en la previa del Gran Premio de Brasil, la sanción que recibió Márquez en la pasada 'sprint' sigue creando polémica. El catalán solo espera que el baremo que usaron con él sea siempre el mismo, con todos los pilotos de la categoría. Por eso mismo, Márquez buscará venganza en Sao Paulo.

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Márquez siempre se ha desenvuelto bien en contextos nuevos o con mucha incertidumbre. Por eso mismo, llegar a Brasil ahora puede ayudarle a tener un fin de semana como los de 2025 donde lo dominaba absolutamente todo. El español no solo quiere volver a ganar, sino reencontrarse con su mejor versión encima de la moto. A fin de cuenta, en Tailandia ya dijo que no estaba al 100% a nivel físico. La lesión que tuvo en Indonesia justo después de alzar su noveno título le sigue lastrando. Con esa incertidumbre llega un Márquez que ya sabe que Acosta es el hombre a batir.