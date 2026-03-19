Marc Márquez pone fecha a su retirada en MotoGP y aclarara que no lo hará como Valentino Rossi

Alberto Cercós García 19 MAR 2026 - 10:00h.

Marc Márquez habla abiertamente y sin tapujos sobre cuánto tiempo le queda en MotoGP

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Marc Márquez lleva muchos años compitiendo al más alto nivel en el Mundial de MotoGP. Con 33 años, el piloto catalán suma un total de nueve títulos mundiales y este 2026 tiene la intención de luchar por el décimo. Su carrera ha estado marcada por diferentes rivalidades con Jorge Lorenzo o Valentino Rossi, con una irrupción nunca antes vista en la categoría reina y con un 'come-back' espectacular tras superar su peor etapa como deportista de élite. Todo ello hace que Márquez tenga muy claro cómo quiere acabar su carrera deportiva en MotoGP; un final que, como él mismo explica, está cada vez más cerca.

2026 se antoja como una de las temporadas más complicadas de los últimos años para sus intereses. El hecho de no empezar el curso al 100% físicamente puede lastrarle en las primeras carreras. Y a eso hay que añadirle el gran nivel de otros pilotos como Marco Bezzecchi o Pedro Acosta. La intención del resto de la parrilla es terminar cuanto antes con la tiranía de un Márquez que en 2025 arrasó hasta que se lesionó en Indonesia. Es por ello que el inicio en Tailandia fue tan significativo. Ahora, en Brasil, la historia puede ser radicalmente diferente. Márquez se sabe adaptar siempre muy bien a contextos nuevos o cambiantes, ahí marca la diferencia. La veteranía, en estos casos, es un punto a tener muy en cuenta.

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Marc Márquez y su retirada de MotoGP

En una entrevista en EFE, es el propio Márquez quien habla del futuro. Sabe que su cuerpo está muy lastrado por tanta lesión y operación, pero aún tiene cuerda para rato. Lo que ve inviable es llegar a los 42 años con los que Valentino Rossi puso punto y final a su carrera deportiva en el Mundial. Para Marc, la idea es no llegar ni a los 40. Es decir: aún quedan más de cinco años de ver a un Márquez intentando batir récords en la élite del motociclismo.

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"Hay que evaluarlo todo, solo tengo 33 años y espero alargarlo lo más posible, pero también llevo unas cuantas operaciones en mi cuerpo, y eso también es difícil de gestionar en el día a día. No voy a llegar ni hasta los cuarenta, estate tranquilo", confesaba el piloto catalán en EFE. Con Rossi siendo en este caso también una referencia, Márquez pone una línea roja que no quiere sobrepasar. Con 40 años poner punto y final a su trayectoria profesional independientemente de cuál sea su palmarés en ese momento.