Joan Mir y Raúl Fernández avanzan en su futuro pese a la incertidumbre que hay en MotoGP para 2027

Alberto Cercós García 18 MAR 2026 - 15:30h.

Los pilotos españoles ultiman sus contratos de cara al 2027, pero todo sigue en 'stand-by' por las negociaciones con Liberty Media

Marc Márquez necesita revertir la situación en Brasil para empezar a soñar con el título

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MotoGP está a las puertas de un nuevo Gran Premio. Tras más de tres décadas, el Mundial de Motociclismo vuelve este fin de semana a Brasil. Ahí, Diogo Moreira será recibido como un auténtico héroe. El actual Campeón del Mundo de Moto2 tuvo un debut más que satisfactorio en Tailandia con los 'mayores', pero ahora intentará dar más de sí ante Marc Márquez, Marco Bezzecchi o Pedro Acosta. Todo lo relacionado con lo puramente deportivo avanza tal y como nos esperábamos tras una pretemporada muy interesante. Aprilia ha confirmado el paso adelante que dio a finales de 2025, así como un Acosta que llega a Sao Paulo liderando la clasificación general. Pero si bien ese contexto es lo que más llama la atención al aficionado, el futuro de los pilotos también adquiere una importancia superlativa. Y ahí aparecen los contratos de cara al 2027.

Prácticamente la mayoría de pilotos de MotoGP no tiene aún asegurado un asiento para el año que viene. Si bien hay movimientos que todo el mundo ya da por supuestos (la renovación de Marc Márquez con Ducati, que Acosta se convertirá en su compañero de equipo o los destinos de Fabio Quartararo, Jorge Martín y Pecco Bagnaia), nadie lo ha terminado de confirmar al 100%. En su momento se explicó qué estaba pasando: la 'silly season' de MotoGP estaba -y lo sigue estando- bloqueada por culpa de una falta de acuerdo entre fabricantes y la competición. Han pasado ya varias semanas y la vida sigue igual. Todo está en el aire, bloqueado. Las marcas quieren más poder y más dinero; mientras tanto, Liberty Media continúa a lo suyo. Un toma y daca que deja completamente en el aire los futuros movimientos de MotoGP.

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El futuro de los españoles: de Joan Mir a Raúl Fernández

Mientras hay nombres que tienen ya algo prácticamente cerrado para el 2027 (a los nombres anteriores se les puede añadir los de Álex Márquez o Maverick Viñales), hay otros que no. En este caso hablamos tanto de Joan Mir como de Raúl Fernández. En las últimas horas un rumor inundó las redes sociales: Mir estaba muy cerca de firmar por el equipo satélite de Aprilia (el Trackhouse) y dejaría, así, sin hueco a Raúl. Dicho rumor ya no solo ha sido desmentido por el mánager de ambos pilotos -que, curiosamente, es el mismo-, sino que en ElDesmarque podemos avanzar cuáles son sus respectivas hojas de ruta.

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Joan Mir quiere seguir en Honda. Esa es su prioridad y primera opción. Desde que llegó a la marca japonesa, su progresión es indudable. En 2025 terminó con dos podios y teniendo unas sensaciones que hacía tiempo que no tenían en Honda. Su contrato termina a finales de esta temporada y el mallorquín no duda con su futuro: su intención es seguir vinculado a la marca y empezar un nuevo proyecto con ellos en 2027. De ser así, Mir tendría a su vera en el box a Fabio Quartararo, lo que dejaría en Honda un tándem muy suculento.

Por su parte está Raúl Fernández. El madrileño está en su mejor momento en MotoGP. Terminó el 2025 muy bien y ha empezado el 2026 con un Gran Premio en Tailandia superlativo: tercero tanto en la 'sprint' como en la carrera del domingo. Tal y como pasa con Mir y otros tantos pilotos, su futuro es incierto. Sin embargo, su representante ya está en conversaciones con el Trackhouse para negociar una renovación más que merecida.