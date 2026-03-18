Marc Márquez necesita revertir la situación en Brasil para empezar a soñar con el título

Alberto Cercós García 18 MAR 2026 - 10:20h.

Marc Márquez se estrena en Brasil con un objetivo bien claro: mejorar las prestaciones de Tailandia

MotoGP aplaza el Gran Premio de Qatar por la guerra en Oriente Medio y la temporada se alargará hasta diciembre

Compartir







Marc Márquez tuvo un Gran Premio de Tailandia realmente complicado. Al piloto catalán le pasó prácticamente de todo, desde una sanción en la última vuelta de la 'sprint' hasta un reventón de una llanta que le impidió terminar la carrera del domingo. No ha sido, por lo tanto, un inicio de 2026 favorable para el de Ducati. Aún con su renovación en el aire, Márquez buscará este fin de semana revertir su situación y empezar a trabajar pensando en el título de MotoGP. Para ello, un trazado nuevo aparece en el calendario del Mundial. Brasil vuelve con la intención de quedarse mucho tiempo y, en este primer Gran Premio, Márquez es uno de los favoritos. El catalán siempre ha sido capaz de adaptarse muy bien y muy rápido a contextos nuevos o diferentes. Y en un nuevo circuito, Marc es capaz absolutamente de todo. Ya lo demostró años atrás en COTA, Argentina, Tailandia o Hungría.

"Que MotoGP vuelva a Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados, y ver que todas las entradas están vendidas demuestra las ganas que había de este regreso. Será un fin de semana intenso y el objetivo es ser competitivos desde el primer momento y dar el máximo en pista. Ha sido llegar a Brasil y se percibe claramente la ilusión que rodea a este evento", cuenta desde Sao Paulo el propio Márquez.

PUEDE INTERESARTE Aston Martin y Honda van a retirar a Fernando Alonso

Acosta y Bezzecchi, los rivales a tener en cuenta

Lo visto en el Gran Premio de Tailandia deja claro que Márquez no va a tener una temporada tan plácida como la del 2025. Con Marco Bezzecchi muy enchufado y con Pedro Acosta liderando ahora mismo el Mundial, el piloto de Ducati tendrá que dar más de si para contrarrestar el nivel de los dos mencionados. El italiano encadena tres victorias seguidas (las dos últimas del curso pasado y la lograda en Tailandia), siendo Aprilia una marca a tener muy en cuenta. Su evolución está siendo positiva y, si encima Jorge Martín recupera el nivel del 2024, será una batalla más que intensa entre Aprilia y Ducati.

PUEDE INTERESARTE Aston Martin pasa a la acción tras el desastre con Fernando Alonso: buscan nuevo jefe de equipo

Y también está el mencionado Acosta. Ganó la 'sprint' en Tailandia y terminó en el podio en la carrera del domingo. Llega a Brasil liderando el Mundial por primera vez y eso le hace el rival a batir. Al menos, eso es para Marc Márquez. Lo que está cada vez más claro es que si Marc quiere luchar este 2026 por levantar un nuevo título, se tendrá que esforzar mucho más.