Alberto Cercós García 15 MAR 2026 - 13:39h.

La cita de Qatar se traslada a noviembre debido a la actual situación geopolítica en Oriente Medio

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Ya es oficial. MotoGP confirma que el Gran Premio de Qatar, inicialmente previsto para el próximo mes de abril, se ha aplazado al 8 de noviembre debido a la actual situación geopolítica en Oriente Medio. Esta decisión, explican desde una nota de prensa, se ha tomado en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales de Qatar, con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes.

El reajuste de Qatar, eso sí, provoca un cambio importante en el calendario de MotoGP. En dicha nota lo explican. "Tras un exhaustivo análisis de posibles escenarios y del calendario, se ha elegido la fecha revisada para garantizar una interrupción mínima en el calendario general de MotoGP. Como resultado, el GP de Portugal en Portimao se celebrará ahora el 22 de noviembre, y la 'season finale' de Valencia se trasladará al 29 de noviembre, mientras que el resto de rondas del Campeonato del Mundo de MotoGP 2026 no se verán afectadas", apuntan.

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Los motivos del aplazamiento del GP de Qatar

Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP, explica las decisiones tomadas. "Esta decisión se ha tomado con mucho cuidado y en plena coordinación con nuestros partners de Qatar y de todo el paddock. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel de calidad posible. También somos conscientes de la importancia de ofrecer claridad a nuestros aficionados lo antes posible, y los poseedores de entradas tendrán la oportunidad de canjearlas para el próximo evento", cuenta.

"También me gustaría agradecer a nuestros partners de Portimao y Valencia su colaboración y flexibilidad para ayudarnos a lograr una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional", añade.

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