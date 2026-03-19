Las lluvias amenazan al GP de Brasil de MotoGP, de zonas inundadas a la rápida actuación para poder correr

Alberto Cercós García 19 MAR 2026 - 11:32h.

Con la mirada al cielo, así están ahora mismo y durante el fin de semana los protagonistas de MotoGP

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MotoGP llega a Brasil, en una cita para la historia. Tres décadas después, el Mundial regresa al país americano para disputar el segundo Gran Premio de la temporada. Pero la preocupación por las fuertes lluvias que azotaron la zona en los últimos días encendieron todas las alarmas. Nada más llegar los medios y pilotos este pasado miércoles, el susto fue mayúsculo. Varias partes del trazado brasileño se encontraban inundadas e impracticables para la disputa de una carrera de MotoGP. "Los accesos al paddock y a la recta principal, entre otras zonas, se inundaron. Sin embargo, afortunadamente y gracias al trabajo de los operarios, que limpiaron la pista con camiones cisterna, todo se solucionó en pocas horas", informaban medios locales desde Brasil.

Las redes se hicieron eco de todo lo que estaba sucediendo en el Circuito de Goiania, pero poco a poco la tranquilidad también iba haciendo acto de presencia. Si bien una de las imágenes más impresionantes mostraba la recta principal del circuito con mucha agua y tierra, con el paso de las horas y el trabajo de los operarios, parece que ya es historia. La inquietud era muy elevada por culpa de esas inundaciones, y fue ahí cuando los trabajadores del circuito y, sobre todo, gracias al sistema de drenaje que hay, la normalidad hizo acto de presencia. Un susto inevitable, ya que fue llegar y ver un panorama muy complicado. Sin embargo, hasta Loris Capirossi ha sido el valedor de que todo está bajo control: ya no hay zonas inundadas, no se esperan más lluvias y los pilotos del Mundial podrán desde este viernes empezar el Gran Premio sin problemas.

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MotoGP aplaude la eficacia de los trabajadores

Esta misma mañana, Loris Capirossi ha corroborado 'in situ' que la situación del trazado brasileño es óptima. "Llevamos en la pista desde las 6 de la mañana limpiando y todo va por buen camino. La lluvia de ayer fue realmente inesperada: cayeron 70 milímetros de agua en una hora, fue algo increíble. Ahora lo tenemos todo bajo control, hay seis grupos de personas trabajando en distintos puntos de la pista y estamos bien posicionados", explicó el responsable de seguridad de MotoGP a GPOne.

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"Estamos intentando dejar el circuito en condiciones ideales; lo positivo es que el asfalto se seca muy rápido. Cuando llueve mucho, como ocurre en todos los circuitos del mundo, surgen problemas; ya pasó en Sepang o en Buriram hace dos años. Intentaremos evaluar las condiciones lo mejor posible, pero estamos preparados", zanja el italiano.