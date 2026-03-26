Pablo Sánchez 26 MAR 2026 - 09:41h.

Sibo no cumple los objetivos del Real Oviedo y Arabia lo tienta con una propuesta importante

Confianza en el trabajo del uruguayo

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En medio de una temporada triste, con el equipo último en LALIGA EA SPORTS, el Real Oviedo celebra su centenario. Lo hace por todo lo alto, tratando de obviar lo cerca que está de consumar su descenso a LALIGA HYPERMOTION. Muchos ya piensan en qué será de este equipo y esta plantilla la temporada que viene. El club, a través de su presidente, empieza a desvelar ciertos planes. En este caso afectan al banquillo.

Martín Peláez, durante una entrevista en La Nueva España, desveló que la idea del Oviedo es seguir contando con Guillermo Almada independientemente de la categoría en la que milite el equipo. El plan del club carbayón pasa por prolongar la vida del uruguayo en el banquillo. Si mantiene la categoría, es el premio por lograrlo y si desciende, la idea es formar un proyecto a largo plazo que gire alrededor suya.

El dirigente mexicano dejó clara la decisión. "Sí, pase lo que pase, esa es la idea tanto de Jesús como del Grupo. Salvo que pase algo muy raro o que él tenga otros planes, va a seguir. Ya lo hemos hablado con Jesús y con él", sentenció.

Triple cambio en el banquillo

Guillermo Almada ha sido el tercer técnico en sentarse en el banquillo del Oviedo esta temporada. El año comenzó de la mano de Paunovic, artífice del ascenso. Varios resultados adversos precipitaron una destitución que muchos no entendieron. Tras el serbio volvió Luis Carrión, decisión que tampoco caló. El míster se marchó sin conseguir ni un solo triunfo para dejar su sitio a Guillermo Almada.

Los resultados no han mejorado demasiado y la situación es crítica, pero después de meses de inestabilidad el Oviedo desea darle calma al proyecto de la mano del técnico uruguayo, que tras el parón tiene una nueva final ante el Sevilla en el Carlos Tartiere.